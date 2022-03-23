花式溜冰｜華麗娃周末將戰國內盃賽　預計只得俄羅斯選手參加

15歲的俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva），將會在周末出戰冬奧後首場比賽。



在冬奧女子花式溜冰決賽後37日，受禁藥醜聞困擾的華麗娃，將會出戰一項俄羅斯國內盃賽「第一頻道盃」。這項比賽預計只有俄羅斯選手參加，因為與世錦賽撞期。由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯的運動員被禁止參加在法國蒙彼利埃舉行的世錦賽。

華麗娃是北京冬奧最具爭議的花式溜冰選手，她先助俄羅斯奧委會贏得團體賽冠軍，但賽會取消頒獎儀式，後來披露原來華麗娃在去年12月留下的樣子對禁藥呈陽性反映。華麗娃一度被禁止參加隨後的個人賽，但她向國際體育仲裁法庭上訴成功，獲准參賽。儘管華麗娃是個人賽大熱門，但或者受禁藥風波困擾，未能發揮水準，最終不入三甲。