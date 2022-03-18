花式溜冰｜美司法部公布間諜案　華裔奧運代表劉美賢及父親被跟蹤

美國司法部周三（16日）公布一宗案件，指有人受中國政府安排，從事間諜活動。代表美國出戰北京冬奧花式溜冰項目美籍華裔選手劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊，成為被跟蹤目標之一。

劉美賢在出戰北京冬奧時，同樣遇上不明來歷人士搭訕。



中國外交部發言人趙立堅在每日例行記者會回應稱未有留意案件，但反對美國「突然捏造事實」，並稱中國一直要求國民遵守外地法規，亦從未要求國民在外地犯法。

劉美賢在北京冬奧表現不俗，得到第7。（Getty Images）

美國司法部控告5名男子，指控他們受中國政府指派，在美國跟蹤及騷擾一些來自中國的人士，包括劉美賢的父親劉俊一家。劉俊曾參與八九民運，及後以政治難民身分移居加州的灣區，成為律師。16歲的劉美賢，曾在社交媒體中發表關注人權的帖文。

根據《美聯社》報道，劉俊在去年10月收到聯邦調查局通知要小心間諜行動，他一家成為目標，包括劉美賢。劉俊在一個月後收到電話，一名男子自稱「美國奧委會官員」詢間他與劉美賢的護照號碼，便覺可疑。該男子在今次案件中列為被告之一。

劉俊為免阻礙16歲女兒爭取出戰北京冬奧，未有告知有關事件，「我們相信美賢很有機會入選，所以很懼怕」。劉美賢如願入選美國隊，在個人項目得第7。原來劉俊事前與美國國務院及奧委會聯絡，確保女兒安全。據其所知，冬奧期間有至少兩人全天候保護劉美賢。劉俊亦指，女兒曾告知他，完成自由滑之後曾在餐廳被一名陌生人跟蹤，該人甚至上前要求她到其寓所。