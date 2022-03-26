法國靠頭槌絕殺反勝科特迪瓦　基奧特邁向亨利國際賽入球紀錄

法國在友誼賽主場以2：1反勝絕殺科特迪瓦。



科特迪瓦靠尼高拉斯比比在19分鐘建功開紀錄，但法國35歲中鋒基奧特在22分鐘接應傳中，頭槌頂入追平，兩隊踢成1：1。這是基奧特第47個國際賽入球，入多4球就可以追平亨利的紀錄。

Giroud fires straight back! 💥 pic.twitter.com/L7dZvrvRcH — ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2022

換邊後，踢到補時3分鐘，古安杜斯斬角球，摩納哥中場曹亞文尼一頂入網，幫法國以2：1絕殺科特迪瓦。