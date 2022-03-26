世界盃外圍賽︱美斯破阿根廷連續入球紀錄　暗示決賽周後定去向

阿根廷球星美斯於世界盃外圍賽助球隊擊敗委內瑞拉，射入1球的他已連續17年為國家隊入波，刷新紀錄。
不過，美斯賽後受訪時說了一句話，暗示在世界盃後將有重大決定。
世界盃南美洲區外圍賽，已肯定出線的阿根廷主場面對榜尾的委內瑞拉，憑尼高拉斯干沙利斯及迪馬利亞各入1球，加上美斯82分鐘接應迪馬利亞巧妙傳送，小禁區頂無人看管下心口控定、用右腳「撻Q」抽入，輕鬆以3：0勝出。
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連續17年為國家隊入波
美斯此仗全場9次突破6次成功，並交出了3次關鍵傳送，罰球也極具威脅，其中一次僅僅擦柱射中網側。而美斯的入球，是他2022年為阿根廷射入的第一球，使他連續17年為國家隊取得進賬，刷身自己所保持的紀錄，遠遠拋離次席的阿古路（連續13年）及季席的基斯普（連續11年）。
被巴黎聖日耳門球迷喝倒采的美斯，返回阿根廷卻受到徹底不一樣的待遇，全場球迷瘋狂地高呼其名字，並在掌聲和歌聲支持這名阿根廷隊長。美斯賽後特別向球迷致謝，但據《馬卡報》報道，美斯大有可能已完成自己在主場為阿根廷上陣的最後一仗。
暗示世界盃後有重大決定
他在賽後受訪時，說了這樣耐人尋味的一句。
「在贏得美洲國家盃前，我在國家隊一直很開心。球迷向我表明他們很愛我，我非常感激。現在我只能考慮下一步是什麼，暫時是想着對厄瓜多爾的賽事（世盃外下一輪），但在世界盃之後，我將不得不重新考慮很多事情。」
在6月份將踏入35歲的美斯，2018年世界盃決賽落敗後曾一度宣布退出國家隊，但他兩個月後回心轉意，復出替阿根廷出戰世界盃外圍賽。今屆卡塔爾世界盃，極有可能是美斯的「最後探戈」，外界估計，他所暗示的也有可能是再度轉會、告別主流聯賽，甚至真正退役。
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