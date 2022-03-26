奧斯爾遭費倫巴治棄用　兩年內第二度出事　疑得罪教練︱足球熱話

德國中場奧斯爾又出事，日前被土耳其球會費倫巴治棄用，這名球星之後在社交網站以一個帖文回應。



奧斯爾兩年前效力阿仙奴期間，突然被主帥阿迪達打入冷宮，坐擁35萬鎊超高周薪卻不入大軍名單。被放棄的他終在2021年初轉投土超費倫巴治，至今共上陣37場，攻入9球及交出3次助攻。

不過，這名「惹火」球星又再出事，費倫巴治日前宣布，奧斯爾跟隊內另一球員杜凡（Ozan Tufan），已被踢出一隊大軍名單，決定即時生效。

奧斯爾加盟費倫巴治後又再重蹈覆轍，被踢出大軍。（Getty Images）

費倫巴治未有透露背後原因，僅稱會選擇在適當時候公佈，但外國傳媒報道，奧斯爾在上場球隊2：1擊敗科尼亞的賽事中半場被換走，跟暫代主帥Ismail Kartal發生口角，因此被內部紀律處分；也有指奧斯爾在該仗狀態十分惡劣，完全跟不上比賽節奏，所以遭棄用。

奧斯爾在事件發生後打破沉默，在社文網站回應，他上載了一張拍攝土耳其國旗及費倫巴治隊旗的照片，並寫上「最重要的是費倫巴治（The main thing is Fenerbahce）」，再配以合掌，及黃色與藍色的心形表情符號，令人摸不着頭腦。