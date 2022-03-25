英超｜曼聯與中場大將續約在即　人工將倍增仍不及普巴及辛祖

多間英媒指出，曼聯與中場核心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）續約在即，其人工將會大幅增加。



葡萄牙中場般奴費南迪斯自2020年1月加盟曼聯後，一直是「紅魔鬼」中場主力，至今上陣117次，攻入43球、交出39次助攻，表現相當理想。

儘管他由士砵亭轉投曼聯時，簽下了一紙5年半合約，再加續約1年的浮動條款，意味他本來的合約至少到2025年夏天才屆滿，但曼聯已逼不及待與他續約。

般奴費南迪斯在2020年加盟曼聯後，表現一直極佳。（Getty Images）

英國《衛報》、《曼徹斯特晚報》等媒體紛紛報道，曼聯已跟般奴的代表談判了一段時間，預計會提供一份新的5年合約，將他留在奧脫福球場到最少2027年。

《The Athletic》指，曼聯的主要目的除了令般奴留隊更長時間，更重要是提升其薪金以回報其表現，也令他的薪酬水平在隊內能達到較高的層次。目前般奴的周薪估計約12萬英鎊，與連迪路夫、尼曼查馬等相約，簽新約後，料將會多一倍達24萬英鎊。

對於正在重建的曼聯而言，般奴費南迪斯絕對不可或缺。（Getty Images）

不過根據英媒報道的曼聯球員人工，般奴獲加薪後，周薪仍不及保羅普巴（估計29萬鎊）、查頓辛祖（估計35萬鎊）等加盟時已極有名氣的球員，更不及C朗拿度（估計51萬鎊）的一半。

報道指，由於般奴目前正隨葡萄牙國家隊作賽，曼聯暫不會公布消息，預計數周之內，便會宣布這宗「喜訊」。