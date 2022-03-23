霍啟剛質疑「為何髮型屋重開，體育場地不能？」　林鄭這樣回應

立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，持續關注文化和體育場地何時重新開放，今天（23日）在立法會行政長官答問大會上，他向林鄭月娥發問：「為何髮型屋可以重開，文化體育場地又唔可以？重開準則係點？」



霍啟剛在立法會行政長官答問大會問林鄭文化體育場地為何不能重開。（霍啟剛FB）

霍啟剛近日屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」

他早前表示，「已聯同多位體育總會嘅高層去信有關政府部門，要求盡快開放體育場地設施供非體院港隊代表訓練。距離杭州亞運只剩半年時間，繼續封場令到非體院港隊代表無法訓練，呢件事其實我同局方都口頭講過好多次，昨日信件我更將2018雅加達亞運港隊出戰項目同2022杭州亞運港隊擬出戰項目羅列出嚟俾政府參考。」

香港運動員在東京奧運成績突出，霍啟剛指非體院運動員欠場地備戰亞運。（資料圖片）

到今天立法會行政長官答問大會，他直接問特首林鄭月娥：「特首曾經提出關閉場地是為了減少不必要的聚集，但早前話市民有理髮需求重開理髮店。當日我收到很多電話，尤其是業界的，好多市民同我講，其實做運動保持身心健康對他們亦好有必要。我想問政府其實用什麼基準和準則，決定哪些需求是必要，哪些場所可以即時重開？」

他同時要求政府承諾，「若有第六波疫情，能否不再像今次這樣一刀切關閉所有場地？」霍啟剛指出，「應該從抗疫中學習科學地面對社交距離措施」，他舉例，各場地可分為不同等級，例如戲院、劇院從未爆過疫情。

他又提到，香港運動員在東京奧運成績突出，2022杭州亞運即將舉行，可是不少運動員參與的並非精英項目，亦即是非體院運動員，他們目前沒有場地集訓和訓練，大大影響他們的成績。他查問：「大家知道場所會在4月21日重開，在此之前，可否提早以閉環式管理地盡快重開場地？」

林鄭回應。（霍啟剛FB）

林鄭月娥回應，「關閉場地並非針對他們防疫工作做得不好，而是因為整體要下降人流，因為人流往來增加傳播風險。」她指出，在第五波疫情爆發時，政府專家特別是香港大學團隊，「再次要求我再收緊更多社交距離措施，我覺得市民接受程度已去到極限，因此我寧願去增加口服藥物供應或加醫院病床等工作，保留一定空間。」

她表示，並非針對個別場所，讚揚「場所（防疫工作）做得好好，健身中心做得好好，美容院做得好好」，惟重申，「但整體要控制人流」，至於下一波疫情如何處理，林鄭拋下一句：「需要總結經驗，再講啦！」沒有正面回應重開場地準則問題。

霍啟剛在社交媒體發文稱，「未來幾日我已排定咗多場業界會議，大家一齊探討三階段重開嘅相關措施，希望政府真係會聆聽業界嘅聲音，令重開場地時嘅措施更貼近業界所需，符合實際操作。」