霍啟剛質疑「為何髮型屋重開，體育場地不能？」　林鄭這樣回應

立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，持續關注文化和體育場地何時重新開放，今天（23日）在立法會行政長官答問大會上，他向林鄭月娥發問：「為何髮型屋可以重開，文化體育場地又唔可以？重開準則係點？」
霍啟剛近日屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」
他早前表示，「已聯同多位體育總會嘅高層去信有關政府部門，要求盡快開放體育場地設施供非體院港隊代表訓練。距離杭州亞運只剩半年時間，繼續封場令到非體院港隊代表無法訓練，呢件事其實我同局方都口頭講過好多次，昨日信件我更將2018雅加達亞運港隊出戰項目同2022杭州亞運港隊擬出戰項目羅列出嚟俾政府參考。」
到今天立法會行政長官答問大會，他直接問特首林鄭月娥：「特首曾經提出關閉場地是為了減少不必要的聚集，但早前話市民有理髮需求重開理髮店。當日我收到很多電話，尤其是業界的，好多市民同我講，其實做運動保持身心健康對他們亦好有必要。我想問政府其實用什麼基準和準則，決定哪些需求是必要，哪些場所可以即時重開？」
他同時要求政府承諾，「若有第六波疫情，能否不再像今次這樣一刀切關閉所有場地？」霍啟剛指出，「應該從抗疫中學習科學地面對社交距離措施」，他舉例，各場地可分為不同等級，例如戲院、劇院從未爆過疫情。
他又提到，香港運動員在東京奧運成績突出，2022杭州亞運即將舉行，可是不少運動員參與的並非精英項目，亦即是非體院運動員，他們目前沒有場地集訓和訓練，大大影響他們的成績。他查問：「大家知道場所會在4月21日重開，在此之前，可否提早以閉環式管理地盡快重開場地？」
林鄭月娥回應，「關閉場地並非針對他們防疫工作做得不好，而是因為整體要下降人流，因為人流往來增加傳播風險。」她指出，在第五波疫情爆發時，政府專家特別是香港大學團隊，「再次要求我再收緊更多社交距離措施，我覺得市民接受程度已去到極限，因此我寧願去增加口服藥物供應或加醫院病床等工作，保留一定空間。」
她表示，並非針對個別場所，讚揚「場所（防疫工作）做得好好，健身中心做得好好，美容院做得好好」，惟重申，「但整體要控制人流」，至於下一波疫情如何處理，林鄭拋下一句：「需要總結經驗，再講啦！」沒有正面回應重開場地準則問題。
霍啟剛在社交媒體發文稱，「未來幾日我已排定咗多場業界會議，大家一齊探討三階段重開嘅相關措施，希望政府真係會聆聽業界嘅聲音，令重開場地時嘅措施更貼近業界所需，符合實際操作。」