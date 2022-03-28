劍擊｜李澤峰NCAA男子佩劍摘銀　4強勇挫奧運代表

繼重劍女將佘繕妡揚威美國NCAA劍擊錦標賽後，再有港將登上頒獎台，男子佩劍代表李澤峰殺入決賽，即使決賽飲恨，仍然勇奪一面銀牌。
就讀杜克大學（Duke University）的港將李澤峰（Terence），代表學校出戰男子佩劍賽事，首日小組賽拿下11勝4負，穩守第4位。次日小組賽一度跌出前四，這名21歲的港將與哈佛劍手同得17勝6負，並以較佳的得失劍力壓對手，驚險取得最後4強席位，穩奪獎牌。
李澤峰4強硬撼聖若望大學代表Fares Ferjani，這名突尼西亞劍手來頭不少，曾經兩屆出戰奧運會，二人在小組賽交手時，Terence以一劍險勝。面對強敵，李澤峰毫無懼色，更以15：14勇挫對手，決賽遇上哈佛劍手Filip Dolegiewicz爭標，惟以10：15落敗，最終屈居亞軍。
NCAA錦標賽落幕，佘繕妡代表的聖母大學以189分，順利衛冕全場總冠軍，哈佛及哥倫比亞同得168分，分別獲得亞軍及季軍。
更多劍擊港隊相關報道：
劍擊世界盃｜羅浩天首圈止步 力戰埃及劍手遭逆轉出局劍擊｜羅浩天勇闖佩劍世界盃正賽 成男女港隊中唯一NBA｜香港花劍代表見證獨行俠絕殺 張小倫：同到兩大球星合照劍擊｜重劍大獎賽江旻憓16強止步 陳渭泠方凱申首圈出局劍擊｜回流港將陳渭泠突圍首度闖正賽 佘繕妡憾負無緣主賽圈劍擊｜方凱申直入重劍大獎賽正賽 周日再戰 女佩大軍緣慳主賽圈劍擊｜港隊揚威亞青賽 奪9金完美收官 4月初再戰世青劍擊｜即使期許高於一面銅牌 16歲謝匡泓成長在一劍之間劍擊｜港隊亞青賽再增兩金 花劍隊成大贏家 陳海琳青年組摘銀劍擊｜沒期望下奪亞青銀牌 陳樂熹飲恨背後的意外收穫劍擊｜港隊亞青再添獎牌 陳樂熹3分憾負烏茲別克奧運代表摘銀