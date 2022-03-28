劍擊｜李澤峰NCAA男子佩劍摘銀　4強勇挫奧運代表

繼重劍女將佘繕妡揚威美國NCAA劍擊錦標賽後，再有港將登上頒獎台，男子佩劍代表李澤峰殺入決賽，即使決賽飲恨，仍然勇奪一面銀牌。



就讀杜克大學（Duke University）的港將李澤峰（Terence），代表學校出戰男子佩劍賽事，首日小組賽拿下11勝4負，穩守第4位。次日小組賽一度跌出前四，這名21歲的港將與哈佛劍手同得17勝6負，並以較佳的得失劍力壓對手，驚險取得最後4強席位，穩奪獎牌。

佘繕妡NCAA女子重劍首封后 彌補上年失冠遺憾

李澤峰力克兩屆奧運代表，贏得個人首面NCAA獎牌。（Twitter截圖）

李澤峰4強硬撼聖若望大學代表Fares Ferjani，這名突尼西亞劍手來頭不少，曾經兩屆出戰奧運會，二人在小組賽交手時，Terence以一劍險勝。面對強敵，李澤峰毫無懼色，更以15：14勇挫對手，決賽遇上哈佛劍手Filip Dolegiewicz爭標，惟以10：15落敗，最終屈居亞軍。

李澤峰決賽以10：15落敗，屈居亞軍。（Twitter截圖）

NCAA錦標賽落幕，佘繕妡代表的聖母大學以189分，順利衛冕全場總冠軍，哈佛及哥倫比亞同得168分，分別獲得亞軍及季軍。

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