劍擊｜佘繕妡NCAA女子重劍首封后　彌補上年失冠遺憾

劍擊港將再度揚威海外！就讀美國聖母大學的重劍女將佘繕妡，出戰NCAA錦標賽，小組賽以首名晉身淘汰賽，更報回上年決賽的落敗之仇，結果首度揚威NCAA，繼江旻憓後再有港將稱霸。



佘繕妡今季表現突出，早前更在巴塞隆拿站世界盃殺入8強，創下個人佳績。這名20歲重劍女將，代表聖母大學（Notre Dame）出戰NCAA錦標賽（NCAA Championship），「佘佘」在上年打入決賽，惟一劍飲恨。

佘繕妡決一劍憾負韓國劍手 8強止步仍創個人最佳

佘繕妡在巴塞隆拿站世界盃打入8強，創下個人最佳。（FIE圖片）

佘繕妡主場出擊，與另外23名入圍劍手透過小組賽爭出線，佘佘取得21勝2負的佳績，以小組首名強勢晉身最後4強，再度遇上去年決賽的對手﹑來自長島大學（Long Island University）的Laura Fekete，佘繕妡以15：10勇挫對手入決賽，更報回上年決賽的落敗之仇。

距離冠軍只差一步，佘佘與哈佛大學劍手Emily Vermeule爭冠，結果以15：10再下一城，順利封后，佘佘與教練們慶祝時，喜極而泣，難掩激動，亦是聖母大學今年首冠。「重劍一姐」江旻憓2014年亦曾為史丹福大學贏得冠軍。

佘繕妡首度稱霸NCAA。（Twitter截圖）

另外，代表聖地牙哥加州大學（University of California San Diego）的另一港將沈晏綾，出戰女子佩劍，小組賽錄得7勝16負，以第20位完成賽事。

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