英超宣布來季實施5換人名額 後備球員增至9名
撰文：楊宇翹
出版：更新：
英超今日召開股東大會，宣布來季起賽事換人名額增至5人，且每場比賽球隊將可有9名後備球員。
2020年因新冠肺炎疫情影響，賽程嚴重壓縮，國際足球總會為免過份消耗球員，並暫時修改條例，讓所有頂級賽事容許球隊在一場比賽中，作出5個調動。
其後多個歐洲主要聯賽和歐洲賽事仍然保留此換人規例，惟英超除外。英超多名領隊先後發言支持「5人調動」，包括曼城主帥哥迪奧拿及利物浦高普。
今日英超賽會終宣布同意改變賽事換人有關規則，並從下個賽季開始，單場比賽中容許球輪換5人，而後備球員人數為9名。每次比賽將有3次換人機會，而中場換人不計在內。另外，來季夏季轉會窗將於當地6月10日開放，關閉時間與其他歐洲聯賽一樣為9月1日。
【世界盃】官方足球「Al Rihla」亮相 飛行速度歷來之最足球熱話｜巴洛迪利IG大騷新紋身 「MB459」實情是一條算式？足球︱C朗長文分享5戰世界盃心路歷程 達成任務已設定下一個目標足球熱話｜馬古尼被噓英軍將帥齊撐 修夫基一招保隊內良性競爭足球熱話｜戴偉浚代表國足不忘香港疫情 捐物資援港抗疫足球︱利物浦身價榜雲迪積克竟三甲不入 一人「穿越」後貴得離譜足球熱話︱俄羅斯球會及國家隊考慮加入亞洲足協 前曼聯名將讚好