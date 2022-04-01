英超宣布來季實施5換人名額　後備球員增至9名

英超今日召開股東大會，宣布來季起賽事換人名額增至5人，且每場比賽球隊將可有9名後備球員。



2020年因新冠肺炎疫情影響，賽程嚴重壓縮，國際足球總會為免過份消耗球員，並暫時修改條例，讓所有頂級賽事容許球隊在一場比賽中，作出5個調動。

英超今日召開股東大會，宣布來季起賽事換人名額增至5人。（Getty Images）

其後多個歐洲主要聯賽和歐洲賽事仍然保留此換人規例，惟英超除外。英超多名領隊先後發言支持「5人調動」，包括曼城主帥哥迪奧拿及利物浦高普。

場比賽球隊將可有9名後備球員。（Getty Images）

今日英超賽會終宣布同意改變賽事換人有關規則，並從下個賽季開始，單場比賽中容許球輪換5人，而後備球員人數為9名。每次比賽將有3次換人機會，而中場換人不計在內。另外，來季夏季轉會窗將於當地6月10日開放，關閉時間與其他歐洲聯賽一樣為9月1日。