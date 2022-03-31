足球熱話｜戴偉浚代表國足不忘香港疫情　捐物資援港抗疫

中國隊以一場敗仗結束世界盃亞洲區外圍賽，以小組尾二完成賽事，中場戴偉浚有份正選披甲。這名香港出生的國家隊球員一邊備戰，也不忘香港的疫情，更以個人名義捐出物資，為香港疫情出一分力。



中國隊在世盃外亞洲區12強賽最後一輪，全場錄得零次中目標攻門，以兩球淨負阿曼，以B組尾二完成賽事。戴偉浚今仗正選披甲，賽後被問及國足戰術風格時直言：「把自己的靈活、組織和體系打出來，就是以我為主。」

國足零射中目標負阿曼 球評人讚戴偉浚是僅有亮點

戴偉浚為國足出戰世盃外，依然不忘香港疫情。（新華社）

戴偉浚近年在中超發展，他的家人依然在香港，這名22歲國足成員，即使忙於備戰國際賽，亦十分關注香港疫情，並在上海復星基金會的協調下，以個人名義捐出15000個口罩及5000個快速檢測包予香港循道衛理中心，為香港抗疫出一分力。

「我所有的家人都在香港，我很擔心他們，我常跟他們說，如非必要就不要出門，做好防疫。」戴偉浚的抗疫物資已順利交予有需要人士，他直言希望這些心意可以助大家遠離病毒，並提醒大家要關懷身邊的老人家。

戴偉浚捐出的抗疫物資，早前已由復星基金會代表順利分發。（微博圖片）

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