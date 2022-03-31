足球︱C朗長文分享5戰世界盃心路歷程　達成任務已設定下一個目標

2022卡塔爾世界盃，沒有當時得令的沙拿，也沒有旭日初升的艾寧夏蘭特，卻有37歲仍綻放燦爛餘暉的C朗拿度。

帶領葡萄牙連續第5度打入世界盃決賽周，沉澱一天後，他在社交媒體寫下長文交代心路歷程，誓為國家隊再創佳績。



C朗在IG上傳一張意氣風發的照片，長文講述領軍第5度闖世界盃決賽周心路歷程。（Instagram）

葡萄牙在今屆世界盃外圍賽未能直接取得入圍資格，跌入附加賽C路線。先以3：1勝土耳其，再以2：0挫北馬其頓，有驚無險晉身決賽周。C朗在IG分享心路歷程，他形容：「到達理想目的地有很多不同方法，有時路途不是我們所希望的直接，但最重要的是能夠到達！」

「就個人而言，這將會是我第5次世界盃，以及葡萄牙國家隊的第12次國際賽決賽周」，C朗矢言，「那份熱情跟第一天時一樣澎湃，而且爭勝心更加強烈。我們所有人目標一致，就是要爭取勝利！」

身為葡萄牙隊長，他趁機激勵軍心，「現在我們可以為達成任務微笑，但我們不能停留在此，我們渴望更多！我們渴望更多更多！為我們，為大家，為葡萄牙……進軍卡塔爾！」

C朗在另一帖文分享與好兄弟比比的合照。（Getty Images）

C朗在另一帖文，上載一張多年來一路跟他同行的好兄弟比比合照，「年月過去，目標始終如一。」

這位葡萄牙足球巨星，在球會層面已贏盡各大錦標，個人亦5奪球壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）。國家隊方面，2016年他帶領葡萄牙贏得歐洲國家盃冠軍，2019年在歐洲國家聯賽（歐國聯）封王。他5戰歐國盃戰績彪炳，為葡萄牙取得1冠、1亞，一次入準決賽，另外一次8強，一次16強；可是世界盃成績相去甚遠，2006年取得殿軍後，兩次16強出局，一次分組賽出局，今屆很有可能是他與比比最後一次參加大賽決賽周，C朗當然希望與老友在國家隊留下美好回憶。

強隊林立下，經由附加賽晉級的葡萄牙要贏冠軍看似渺茫，然而陣中新一代世界級球星輩出，加上因天氣關係，改在今年底舉行，種種變數之下，不能抹煞C朗達成目標的可能。

卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：