足球︱利物浦身價榜雲迪積克竟三甲不入　一人「穿越」後貴得離譜

撰文：吳慕兒
出版：更新：

純以銀碼計算，利物浦史上最高轉會費的球員，自然是雲迪積克、艾利臣和基達，可是排除足球通脹之後，排名立即截然不同，雲迪積克連三甲也不入，僅排第四。
排名第一的球員，換成現在的價錢，身價足足超過1.3億英鎊。大家估不估到他是誰？

雲迪積克2018年以7500英鎊加盟利物浦，成為球會歷來最高身價球星。（Getty Images）

《The Price of Football》一書作者、利物浦大學金融及會計系講師麥佳亞（Kieran Maguire），與大學同事羅斯（Jason Laws），共同建立一部「轉會費計算機」，讓The Athletic足球記者奧尼爾（Caoimhe O'Neill）「穿越時空」，將昔日紅軍英超年代舊將轉會費，扣除足球通脹，換算成2019年的價位。他們沒有選擇之後年份，全因那是新冠疫情影響一切前的最後一年。

奧尼爾經計算後得出結果，發現1995年以850萬英鎊從諾定咸森林加盟的哥利摩亞（Stan Collymore），才是利物浦史上最昂貴球員。

金錢足球︱曼聯連最後堡壘也失去　曼城首稱霸球會收入榜金錢足球︱曼聯豪花13億英鎊轉會效益最低　維拉愛華頓同是大嘥鬼
哥利摩亞的轉會費換成現代銀碼，拋離眾人成為利物浦史上最貴球員。（Getty Images）

850萬英鎊如今看來「濕濕碎」，當年卻創下英格蘭球員轉會費紀錄，打破同年1月高爾轉投曼聯時的700萬英鎊。哥利摩亞的轉會費換算成2019年的價位，高達1.329億英鎊，已是全球歷來第四高，僅次尼馬、麥巴比和古天奴的水平。

當年紅軍對他寄予厚望，這位好波之人未能踢出預計中的水平，即使81次上陣帶來35球、16助攻，無盃落袋已是原罪，加上青訓產品奧雲崛起，僅效力兩季便以700萬英鎊被賣走止蝕。他輾轉再到李斯特城、巴拉福特效力，並在西班牙球會奧維多結束球員生涯，整個職業生涯未能贏得任何錦標。

【英超】年代最佳收購排行榜　一支球隊眼光獨到成大贏家　熱刺20年收購黑歷史　破球會紀錄收購竟是「12碼射手」

點圖睇：「轉會費計算機」換算後利物浦最高身價十大

+5

經「轉會費計算機」換算後利物浦最高身價的十大球員，除雲迪積克和艾利臣外，大多都是前線重心球員，「賽果」算是正路，比較意外一人，是與哥利摩亞同在1995年加盟紅軍的麥卡迪亞（Jason McAteer）。

這位愛爾蘭中場球員以450萬英鎊由保頓來投，換算後身價竟高達7040萬英鎊，以一個中後場工兵球員而言，身價實在高得離譜。

足球熱話︱謝拉特重披紅軍戰衣　巴塞「大師兄」挫利物浦成功復仇足球．人物誌︱利物浦反勝功臣不日成名　執波仔變射手沙拿都稱臣金錢足球︱10大最高價23歲以下前鋒　科頓看齊夏蘭特證青訓重要性金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23%　業績證周薪冠絕英超金錢足球︱最高轉會價值球隊雙曼領放　巴塞失美斯排名仍高過PSG金錢足球︱曼市雙雄+巴塞高踞轉會水魚榜三甲　精明眼英超隊無份利物浦奪英超｜高低起落30年　來回地獄人間的滋味　利迷娓娓道來利物浦奪英超幕後功臣︱美國班主眼光獨到　由降班區到達應許之地利物浦奪英超幕後功臣︱多得她及時阻止　解構高普險簽曼聯之謎利物浦奪英超幕後功臣︱紅軍狂迷公器私用　一個電郵逆轉愛隊命運利物浦奪英超．功臣榜︱萬能副隊長占士米拿　永不放棄的定海神針利物浦奪英超．功臣榜｜最強左閘羅拔臣　無法擊潰的頑強意志
足球
英超（Premier League ）
利物浦（Liverpool）
雲迪積克（van Dijk）
艾利臣比加（Alisson Becker）
蘇亞雷斯
費蘭度托利斯
你可能感興趣