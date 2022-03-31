足球︱利物浦身價榜雲迪積克竟三甲不入　一人「穿越」後貴得離譜

純以銀碼計算，利物浦史上最高轉會費的球員，自然是雲迪積克、艾利臣和基達，可是排除足球通脹之後，排名立即截然不同，雲迪積克連三甲也不入，僅排第四。

排名第一的球員，換成現在的價錢，身價足足超過1.3億英鎊。大家估不估到他是誰？



雲迪積克2018年以7500英鎊加盟利物浦，成為球會歷來最高身價球星。（Getty Images）

《The Price of Football》一書作者、利物浦大學金融及會計系講師麥佳亞（Kieran Maguire），與大學同事羅斯（Jason Laws），共同建立一部「轉會費計算機」，讓The Athletic足球記者奧尼爾（Caoimhe O'Neill）「穿越時空」，將昔日紅軍英超年代舊將轉會費，扣除足球通脹，換算成2019年的價位。他們沒有選擇之後年份，全因那是新冠疫情影響一切前的最後一年。

奧尼爾經計算後得出結果，發現1995年以850萬英鎊從諾定咸森林加盟的哥利摩亞（Stan Collymore），才是利物浦史上最昂貴球員。

哥利摩亞的轉會費換成現代銀碼，拋離眾人成為利物浦史上最貴球員。（Getty Images）

850萬英鎊如今看來「濕濕碎」，當年卻創下英格蘭球員轉會費紀錄，打破同年1月高爾轉投曼聯時的700萬英鎊。哥利摩亞的轉會費換算成2019年的價位，高達1.329億英鎊，已是全球歷來第四高，僅次尼馬、麥巴比和古天奴的水平。

當年紅軍對他寄予厚望，這位好波之人未能踢出預計中的水平，即使81次上陣帶來35球、16助攻，無盃落袋已是原罪，加上青訓產品奧雲崛起，僅效力兩季便以700萬英鎊被賣走止蝕。他輾轉再到李斯特城、巴拉福特效力，並在西班牙球會奧維多結束球員生涯，整個職業生涯未能贏得任何錦標。

點圖睇：「轉會費計算機」換算後利物浦最高身價十大

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經「轉會費計算機」換算後利物浦最高身價的十大球員，除雲迪積克和艾利臣外，大多都是前線重心球員，「賽果」算是正路，比較意外一人，是與哥利摩亞同在1995年加盟紅軍的麥卡迪亞（Jason McAteer）。

這位愛爾蘭中場球員以450萬英鎊由保頓來投，換算後身價竟高達7040萬英鎊，以一個中後場工兵球員而言，身價實在高得離譜。