足球熱話︱俄羅斯球會及國家隊考慮加入亞洲足協　前曼聯名將讚好

俄羅斯入侵烏克蘭後，全球體壇紛向俄羅斯運動團隊下禁賽令，國際及歐洲足協聯手將俄羅斯男足踢出2022世界盃，俄羅斯球會也被逐出歐洲足協旗下球會賽事，原已晉身歐霸16強的莫斯科斯巴達，遭立即淘汰出局。

來自俄羅斯的消息指出，俄國足總正考慮加入亞洲足協。



俄羅斯被指為突破制裁限制，考慮加入亞洲足協。（Getty Images）

被全面封鎖，如何突破限制？俄羅斯記者Nobel Arustamyan爆料指，俄羅斯足總正在考慮，一旦俄羅斯國家隊被褫奪會員資格，或入亞洲足協。如此一來，俄國球隊將不再參加歐聯，而是亞冠盃，國家隊也會遁亞洲區爭逐世界盃及其他國際大賽入場券。

轉換地區足協並非易事，消息指，俄羅斯須得到亞洲各國足總同意方可加入。即使如此，個案並非無先例可遁，哈薩克2002年加入歐洲足協前，原屬亞洲足協一員，澳洲也在2005年離開大洋洲足協，轉投亞洲足協懷抱。以色列1954至1974年間為亞洲足協會員，被逐後一段時間沒有加入任何地區足協，直到1991年加入歐洲足協。

曾效力曼聯的簡察斯基，認為俄羅斯加入亞洲足協是個好機會。（資料圖片／Getty Images）

俄羅斯體育網站Championat訪問當地足球界名人意見，曾效力曼聯的簡察斯基（Andrei Kanchelskis） 歡迎這個選項，「亞洲足協？我不知道能否成事……自然地，無論局勢發展如何，俄羅斯國家隊和我們的球會都需要向前看、落場比賽。如果俄羅斯真的有機會加入亞洲足協，為什麼不？我曾在亞洲工作，曾在沙特阿拉伯踢球，日後這些比賽會令我感興趣。」

俄羅斯足總榮譽會長高盧斯哥夫質疑俄羅斯轉投亞洲足協的提議。（網上圖片）

不過此提議也遇上不少質疑聲音，當中包括熟悉國際及歐洲足協運作的俄羅斯足總榮譽會長高盧斯哥夫（Vyacheslav Koloskov），「現在說些什麼完全無意義，轉到亞洲足協的可能只是另一個狂想。他們可以發明一切，就算是最離奇的消息。」

他大罵建議不切實際，「廢話！你必須想像從一個地區足協轉到另一個，那機制如何複雜。事情必須考慮到俄羅斯足球實際狀況，而不是狂想。在亞洲，他們根本不當是一回事，只有我們在談論。」