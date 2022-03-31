足球熱話｜馬古尼被噓英軍將帥齊撐 修夫基一招保隊內良性競爭
撰文：趙子晉
出版：更新：
英格蘭友誼賽3球輕取科特迪瓦，戰果沒有太多人理會，反而中堅哈利馬古尼被噓卻成焦點，主帥修夫基隨即鬧爆在場球迷，隊友們亦紛紛發文力撐這名曼聯隊長。
支持還支持，馬古尼的位置絕非不可撼動，修夫基坦言中堅競爭激烈，換言之馬古尼有可能被踢出正選之列。
英格蘭主場3球輕取科特迪瓦，哈利馬古尼卻成為在場英軍球迷的狙擊對象。不論宣讀出場陣容，以及觸球時，同樣噓聲四起，主帥修夫基為這名曼聯隊長抱不平，「這樣的待遇是笑話，絕對是笑話！」
英軍上下一心，齊撐馬古尼。作為英格蘭隊長的哈利卡尼，透過社交網站發文，直斥球迷的行為不當；基亞利殊指馬古尼在國家隊表現出色，無論世界盃及歐國盃同樣保持水準，他不該受到這種待遇。
面對球迷噓聲，修夫基捍衛麾下，但說到馬古尼的正選位置時，修夫基不敢作出任何承諾，「哈利在過往大賽是我們的首選，但現階段沒有人是必然正選。在中堅上，我們擁有不少出色的球員，馬克格希（Marc Guehi）及賓韋特近期發揮十分好，泰朗明斯在國家隊保持的清白之身，還有因傷未能披甲的史東斯。」
除了修夫基以上提及的球員外，高亞迪﹑賓葛菲特及湯姆利亦是有力競爭人選，修夫基為了良性競爭，這樣說也是無可厚非。
卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：
+24
更多足球熱話：
意大利出局仍戰世界盃？意媒：有一線生機 伊朗或因這件事被罰雲高爾領荷蘭賽後自爆檢測陽性 曾與德國將帥擁抱：不要離我太近英超熱話｜愛華頓上下齊支援烏克蘭兵 盛讚曼聯借將：世界級足球熱話｜戴偉浚代表國足不忘香港疫情 捐物資援港抗疫世界盃外圍賽｜埃及接連受挫 頹爆沙拿向隊友致意告別國家隊？足球熱話｜不想變曼城 荷乙球迷力抗城市集團收購：別進來足球熱話｜C朗、朗尼兒子拍檔建功 曼聯U12重現昔日2R組合 足球熱話｜意大利連續2屆無緣世界盃 更衣室亂況曝光再捱轟足球熱話｜業餘球王非凡生涯新章 日乙地標戰客串打龍門保和局足球熱話︱雲迪積克不滿荷蘭踢三中堅 公開挑戰雲高爾卻被一句KO足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」 做領隊全為教曼聯伊巴謙莫域批金球獎有人設 言語中疑暗踩C朗美斯︱足球熱話