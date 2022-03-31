足球熱話｜馬古尼被噓英軍將帥齊撐　修夫基一招保隊內良性競爭

英格蘭友誼賽3球輕取科特迪瓦，戰果沒有太多人理會，反而中堅哈利馬古尼被噓卻成焦點，主帥修夫基隨即鬧爆在場球迷，隊友們亦紛紛發文力撐這名曼聯隊長。

支持還支持，馬古尼的位置絕非不可撼動，修夫基坦言中堅競爭激烈，換言之馬古尼有可能被踢出正選之列。



英格蘭主場3球輕取科特迪瓦，哈利馬古尼卻成為在場英軍球迷的狙擊對象。不論宣讀出場陣容，以及觸球時，同樣噓聲四起，主帥修夫基為這名曼聯隊長抱不平，「這樣的待遇是笑話，絕對是笑話！」

英格蘭大勝科特迪瓦 哈利馬古尼被噓成焦點

哈利馬古尼今場被溫布萊的主場球迷噓。（Getty Images）

英軍上下一心，齊撐馬古尼。作為英格蘭隊長的哈利卡尼，透過社交網站發文，直斥球迷的行為不當；基亞利殊指馬古尼在國家隊表現出色，無論世界盃及歐國盃同樣保持水準，他不該受到這種待遇。

面對球迷噓聲，修夫基捍衛麾下，但說到馬古尼的正選位置時，修夫基不敢作出任何承諾，「哈利在過往大賽是我們的首選，但現階段沒有人是必然正選。在中堅上，我們擁有不少出色的球員，馬克格希（Marc Guehi）及賓韋特近期發揮十分好，泰朗明斯在國家隊保持的清白之身，還有因傷未能披甲的史東斯。」

修夫基表明現時沒有人是必然正選。（Getty Images）

除了修夫基以上提及的球員外，高亞迪﹑賓葛菲特及湯姆利亦是有力競爭人選，修夫基為了良性競爭，這樣說也是無可厚非。

泰朗明斯近期表現獲修夫基稱讚。（Getty Images）

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