武磊獲頒中國金球獎自慚形穢　一項入球數據比肩哈利卡尼與迪比

2021中國金球獎昨晚揭曉，效力愛斯賓奴的前鋒武磊獲得金球獎，他得獎後表示自慚形穢。網民紛紛安慰他是實至名歸，如果沒有武磊，國足已經被越南及阿曼雙殺，甚至連12強賽也入不到。



30歲的武磊第3次獲得中國金球獎，他之後在微博簡單分享感受，「感謝主辦方和投票評委們在這樣特殊的時刻給予我的鼓勵及認可。自慚形穢，希望中國足球越來越好。」

武磊分享簡短的得獎感受。（微博截圖）

國足最近完成了2022年世界盃亞洲區外圍賽12強賽，在B組10戰得6分排尾二，成績比上屆退步，全隊遭到抨擊。

國足在今屆最後一場世界盃外圍賽，作客以0：2不敵阿曼。（新華社）

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儘管國足低迷，但部分球迷認可武磊的表現，確實是中國最佳的球員。網民紛紛在武磊的微博下留言，叫他不用慚愧，他是實至名歸的。有人留言：「沒有你12強賽就被越南、阿曼雙殺了，至少要丟4個積分，越南三個球都跟你有關，你還是12強賽並列射手榜第一，實至名歸。」亦有人表示：「在國家隊那十幾個進球，是中國足球最後的顏面，很重要。」

武磊是國足的入球希望。（Getty Images）

武磊在2021年的世界盃外圍賽中，10場攻入9球，交出3次助攻。他在今屆世盃外共有12球，與哈利卡尼及迪比並列今屆世盃外射手榜第3位。

有網民還讚揚武磊堅持外流的決心，留言：「有啥可自慚形穢的！除了你還能是誰？你完全配得上啊！沖你毅然決然跳出舒適區，留洋追求夢想，就永遠是個respect啊！」武磊自2019年起效力西班牙球會愛斯賓奴，近期上陣機會甚少。

對於外流的困局，武磊在其他訪問中有回應：「其實每一個球員都會遇到這樣的問題，作為我來說的話，來到歐洲之前，自己心裡也做了很多困難的準備，而且我也覺得這是非常正常的一個現象，我們中國球員來到歐洲踢球來到更高水準的環境裏，踢球肯定會遇到低谷，遇到踢比賽比較少的時候，我覺得這對我來說是非常正常的。」

武磊近期在愛斯賓奴長坐冷板。（Getty Images）

不過，亦有網民藉機調侃國足表示：「獲金球獎不是因為我（武磊）優秀，都是被同事們襯托的。」還有留言：「中國男足有多無奈，一個一賽季踢不了幾場球的人當了球王。」

另外，這次頒獎禮中，王霜獲得女子金球獎，中超的山東泰山主帥郝偉力壓水慶霞再贏中國金帥獎，而金童獎則由朱辰杰贏得。