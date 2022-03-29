世界盃外圍賽｜國足面子戰今晚鬥阿曼　李霄鵬4字總結出局原因

國足今晚出戰最後一場世界盃外圍賽，作客阿曼，被視為面子之戰。國足主帥李霄鵬希望球員可以放下壓力，為自己而戰。他曾跟球員開玩笑說，只要穿上國足球衣，對手就會變得強大。

有阿曼記者提問，中國無緣決賽周的原因，李霄鵬簡單地說：「實力不夠。」



在世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組，國足9戰得6分排第5位，肯定無法躋身決賽周。在當地時間周二晚的最後一戰，他們會遇上同樣篤定出局的阿曼，希望可以為面子而戰，踢出好表現。

國足上場對沙特阿拉伯踢成1：1。（Getty Images）

國足主帥李霄鵬周一出席記者會，被問到今場會否踢得更開放時，他答：「我曾經和隊員開過玩笑，我說只要我們穿上這身衣服，無論對手是誰，對手都會變得非常強大。我希望正如你剛才所說，希望隊員能夠放開手腳，明天去踢一場屬於自己的比賽，要放開雜念。」

國足主帥李霄鵬周一出席記者會，希望球員放開手腳而戰。（微博）

李霄鵬表示，希望隊中的老球員珍惜這場比賽，他說：「我昨天也跟隊員說，這場比賽，對於很多老隊員來說，很可能就是世預賽（世界盃外圍賽）最後一場代表國家隊出場的機會，這個不用隱瞞。所以我希望他們珍惜。」他補充有些球員傷病，正選陣容至少兩處會跟上場對沙特不同。

最後，有阿曼記者提問李霄鵬，關於國足再次缺席世界盃決賽周的原因，他簡單地回答一句：「實力不夠。」

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