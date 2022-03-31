01球評｜國足成績低處未算低　正路與偏方也救不了這病人

國足4年一度的世界盃外圍賽之旅又完結，作客0：2不敵阿曼後，在亞洲區12強B組排尾二出局。與4年前相比，國足表面上排名不進不退，但實際上正在退步，而且令人看不見希望。



2018年世界盃外圍賽A組，國足雖然尾二出局，但10戰3勝3和4負得12分，並不失禮，與次名直接晉級的韓國只差3分，比第3名的敘利亞僅少1分。少1至3分，並非遙不可及的差距。

2022年的世界盃外圍賽B組，國足又以熟悉的位置的完成，但分數大倒退，10戰僅1勝3和6負得6分，與次名直接晉級的日本比，差距多達16分，比第3名的澳洲都要少9分。國足10場失了19球，與包尾的越南一樣。

世界盃外圍賽｜國足零射中目標負阿曼 球評人讚戴偉浚是僅有亮點

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如果說2018年國足還能對亞洲一流球隊略有威脅，那麼到2022年，就變成了一支陪跑的魚腩。

2018年的國足雖則出局，但至少讓人看見一點希望。頭4場12強賽，國足1和4負，但意大利名帥納比再度接手，成績大有改善，餘下6戰得3勝2和1負，包括主場贏韓國1：0。那時候覺得，或者只要有世界級教練主持大局，國足其實有力與亞洲一線爭一爭。納比以外，那時候國足還有一位被寄予厚望的前鋒武磊，有力躋身歐洲頂聯賽。

武磊雖然近期在愛斯賓奴失去正選，但他仍然國足最有級數的本土射手。（資料圖片/路透社）

2022年，國足又出局，與上屆不同的是，很難找到希望。李鐵下台，李霄鵬上任，戰績不進反退，恥辱地負於越南腳下，也不見戰術上的突破，進攻疲弱兼後防不穩，踢得死氣沉沉。如今武磊已經30歲，留洋之路陷於兩難，在愛斯賓奴失去正選，坐冷板坐到變「雪條」。35歲的蒿俊閔、33歲的吳曦、32歲的張琳芃等已到交棒的年齡，但未見到可靠的接班人出現。

戴偉浚近期表現突出，是國足少有的亮點。（新華社）

數陣中較搶鏡的希望之星，只有敢於突破的中場戴偉浚。4年前，還能憧憬武磊外流，然後學會一身好武功救國，但在戴偉浚身上就沒有這份期盼，因為他本身已經外流過，踢過英甲、荷乙及英超預備組，表現說不上奪目，浮浮沉沉之後，才到中超落班。未來戴偉浚繼續踢中超，進步又會有多大？

國足的歸化兵艾克森。（資料圖片/Getty Images）

與上屆外圍賽比，今屆國足還出現過一陣子來去如風的入籍兵潮，艾克森、阿蘭及洛國富曾經一起披甲，征戰12強賽。幾位入籍兵由技術到體能，再到戰意，皆比其他本土球員強，這是明眼人都看得出的事實。獲強援加入，但成績比上屆還差得遠，不是教練戰術水平大跌，胡亂用人，就是其他本土兵實力再下滑，入籍兵也拉不動這支球隊；當然可以兩者皆是。

納比的執教曾經令國足燃起希望。（資料圖片／Getty Images）

循環般的出局，輪迴般的改革，國足來到低點，又是從頭開始的原點。中國足球不缺少大刀闊斧的改革，但朝秦暮楚，向東行兩步，又向西走兩步。在任用洋帥上，中國足協欠連貫性系統，炒了西班牙的甘馬曹，用傅博頂大半年，跟住迎來法國的佩蘭。他教了兩年後，輪到高洪波頂大半年。接着是較穩定的納比及簡拿華路師徒時代，世界排名一度升上60名之內，但納比「劈炮」後，本土教練潮流回歸，李鐵及李霄鵬先後掌帥印。究竟國足應該踢怎樣的足球？如今也無定案。

國足未來的路應該怎樣走？（Getty Images）

入籍兵的措施來得風風火火，但很快悄然告終。不計國族及文化認同爭議，歸化中超外援確是一劑猛藥，可以急速提升實力。然而，服藥又不跟足整個療程，歸化聊聊幾人就無疾而終，又不敢次次盡出「N鬼拍門」，好像怕被人說國家隊變得「太有層次」。固本培元，沒有耐性，服用偏方，畏首畏尾，這個病人要怎樣治？

李霄鵬在場邊督師。（新華社）

國足現時亞洲排名第9位，不敵阿曼後，將跌到亞洲第10。以國足下滑的趨勢，就算2026年世界盃的亞洲區直接晉級名額倍增至8席，也不見得國足可以憑擴軍之利再闖決賽周。

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