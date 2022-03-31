國足輸波後自拍捱轟　主帥批球員對失利麻木：較實力差距更可怕

國足於世界盃亞洲區外圍賽第三圈最後一仗，以0：2不敵阿曼，離場時卻被拍到有球員在隊巴上疑似自拍及玩平板電腦，遭內地傳媒炮轟。

主教練李霄鵬受訪時承認，有球員未戰先認輸，對失利已麻木，這比本身的實力差距來得更可怕。



國足最終在12強賽B組10戰僅1勝3和6負得6分，排小組尾二出局。國足與次名直接晉級的日本差距多達16分，比第3名的澳洲都要少9分；球隊亦失了19球，與包尾的越南一樣。

國足在今屆最後一場世界盃外圍賽，作客以0：2不敵阿曼。（新華社）

國足最後兩輪比賽前，聲稱要為面子而戰，但賽果未算滿意。而球隊輸給阿曼之後，坐隊巴離開球場，卻被拍下尷尬一幕，遭內地傳媒炮轟「丟臉、唔知醜」。

從這段由中國足球記者馬德興於微博上傳的片段可見，隊巴離開時，張琳芃及于大寶正望着窗外沉思，但坐在他身後的一名隊員，卻疑似在打橫手機自拍；同時在隊巴後方，有另一名隊員正在瀏覽手上的平板電腦，二人若無其事的樣子，看不出是剛剛輸了比賽。

按此看國足輸波後坐隊巴離開球場，車上有人疑玩自拍片段

李霄鵬：球員未戰先認輸 對失利麻木

國足主帥李霄鵬在對阿曼賽後接受CCTV專訪，直言球隊「硬實力」不夠，「我們是跟不上別人的，一直被別人牽著走，這其實就是硬實力的差距。如果總希望像中彩票一樣來一次的話，未來可能會更差。」

不過，他指出有一點比實力差距更可怕，就是球員已經對失利麻木，「大家都覺得我們一定踢不過別人。我與很多球員在球會層面都合作過，但他們到國家隊變了另一種狀態，這點我不能接受。」

李霄鵬認為國足球員心理問題比實力差距更嚴重。（微博）

李霄鵬舉例，球員在中超面對費蘭尼、保連奴、奧斯卡及侯克等外援都可以贏，但一到國足，遇上連名字也叫不上的球員，卻都「心有餘而力不足」。

所以未來他希望培養球隊的「韌性」，「能夠不卑不亢，不急不躁，把原有的東西拿出來。我一直想灌輸強者思維，一場比賽想着怎麼去贏，輸了可以去總結，而不是一開始就想如何避免輸。」

李霄鵬認為球員如何怕壓力，就踢不到國家隊。（新華社）

「國家隊是掙壓力的錢，怕壓力就踢不了」

然而，他認為球員表現不濟，跟網上輿論壓力沒太大關係，「從我的角度來說，你幹這個活就是掙壓力的錢。如果你懼怕壓力的話，那你就踢不了國家隊。」

談到國足的未來，李霄鵬希望老將能有更大作為，年輕球員則需要到更高的平台。「我來接手的時候，國家隊的任務最重要的就是明年亞洲盃。今次我感觸比較深，這個團隊到底要怎麼建設，我會和足協高層探討。」