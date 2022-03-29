中國足球︱戴偉浚當選廣東足球先生　為國足戰今屆最後一場世盃外

撰文：吳慕兒
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中國國腳戴偉浚當選2021年廣東足球先生。
效力深圳隊的戴偉浚，今季中超表現獲國足教練團肯定，入選國足世界盃亞洲區外圍賽名單。今年1月他入選廣東足球先生候選名單最後四強，最終脫穎而出當選。

中國國腳戴偉浚當選2021年廣東足球先生。（微博）

現已貴為中國大國腳的戴偉浚，與另外三名候選球員，包括原籍英格蘭、後來歸化中國並取得廣州戶籍的蔣光太，中甲本土神射手梁學銘及黃政宇，一起競逐。

今屆廣東足球先生投選機制，來自網上投票（40%）、專家投票（30%）及媒體投票（30%）三部分權重相加後得出結果，戴偉浚得票最高當選。

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戴偉浚入圍廣東足球先生最後四強，並順利當選。（網上圖片）

22歲的戴偉浚「北上」發展一帆風順，上季在中超聯賽代表深圳隊出場19次，射入3球，助攻2次。今年1月，他入選國足集訓大名單，在世界盃外圍賽亞洲區12強賽中國作客對日本一仗後備上陣，首次披上國足戰衣。

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戴偉浚被視為國足新星，在中國球會普遍陷財困時，引來上海海港注意。（新華社）

隨國足出線2022世界盃機會愈來愈渺茫到最終篤定出局，戴偉浚一路參與國足餘下3場比賽，內地媒體形容他「表現突出，被視為國足未來的中場核心」。戴偉浚是繼盧琳、鄭智和郜林之後，最年輕的廣東足球先生。

得知當選後，身在西亞預備為國足戰阿曼的戴偉浚，他在短片中表示，「希望用這次獲獎鞭策自己，新賽季能繼續全力以赴，為廣東足球爭光。」

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戴偉浚早前在IG分享入圍廣東足球先生四強的消息。（網上截圖）
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