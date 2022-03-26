國足于大寶「散步」捱批　戴偉浚突破反被斥單打獨鬥︱有片

撰文：袁志浩
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國足前鋒于大寶在世界盃外圍賽中，被指在充足體力下「散步」、沒有走位幫助隊友戴偉浚，引來批評。
不過，內地不少媒體隨即發表評論，支持于大寶的臨場決定，更反指幾乎突破得手的戴偉浚單打獨鬥。

國足在世界盃亞洲區外圍賽第三圈的「例行公事」，1：1賽和實力較高的沙地阿拉伯，中國球迷普遍滿意賽果，但前鋒于大寶的一次舉動，據指被罵到登上微博熱搜第二位。

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戴偉浚獨力難支，1個扭4個後被搶走腳下球。（微博）

于大寶「散步」被批

當時是比賽第78分鐘，國足仍落後0：1，于大寶於兩分鐘前才後備入替張玉寧。國足在後場大腳解圍，沙地球員控波甩腳，被戴偉浚偷波，他在中圈開始推進，先用假身從兩名球員中突圍而出，再巧妙地連環避開另外兩名敵衛，但最終被回防的第5名沙地球員攔截得手。

在過程中，位於戴偉浚身後的于大寶並沒有衝前走位拉出空間，反是全程原地散步「食花生」，甚至被主球證「從後超越」，之後更攤開雙手拍責戴偉浚沒有傳球給自己，結果被中國球迷狠批，「#于大寶散步」成為了微博熱門標籤。

于大寶被指「散步」片段：

內地評述員力撐于大寶　矛頭反指向戴偉浚

不過，事件有戲劇性發展，內地不少媒體、球評家或評述員都力撐于大寶無做錯，如評述員董路表示，「你懂球嗎？他往哪跑？他應該在後面保護性接應，提前觀察再轉移（轉邊）。」他直斥中國足球需要理性、客觀的評論，認為批評是有人為搏點擊率而引導風向。

另一評述員邁嘉奇也稱，「心疼于大寶！這個球也被噴（批評）了？我是不服的！戴偉浚一打四，于大寶衝上去又能怎樣呢？」

于大寶被內地不少球評家力撐。（Getty Images）

支持于大寶的人，更竟然將矛頭指向為國足帶來罕見突破能力的戴偉浚。

評述員寒羽指，「就是他（戴偉浚）能力還不足，在面對對方四個防守球員的時候，無法做出最合理的選擇。如果他第一下扣過兩個防守球員直接回給大寶，然後自己前插，這個配合就非常妙了。再不濟，橫走的時候，直接推邊給助攻的隊友，也是一個選擇。于大寶不追，也有對他不傳球的不滿；說大寶沒跑位的，就真的再多鑽研下技戰術吧。」

內地記者張強則表示，「戴偉浚的那個突破，第一下是合理，第二下驚艷，第三下多餘了，就是想埋頭單幹。而人家于大寶是在觀察左路插上的隊友的情況，戴偉浚要是早點給到于大寶，他有很多的線路可以選擇。」

最終矛頭竟然指向戴偉浚，批評他突破時沒有做出合理選擇。（AP）
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