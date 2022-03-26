西貢行山｜萬宜水庫西壩上大蛇頂睇靚景　探秘機械動物荒廢天地

偏東氣流正影響廣東沿岸，周三吹和緩東風，風勢清勁，與友到西貢大蛇頂，西貢碼頭的士站集合。早上9時搭的士到萬宜水庫西壩壩尾下車，在涼亭整理行裝後，二人一組沿車路前行少許，在護土牆斜坡旁林路登山，上278米高的大蛇頂。
（出發日期：2022年3月16日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）
大蛇頂位於萬宜水庫西壩旁，是糧船灣最高山峰，接連北丫頂。上大蛇頂山路不難走，路也清晰，不用1小時已登上頂。
在標柱拍拍照，沿山脊下山。下山的路跟住GPS到大蛇灣方向，都很易辨別，到了村路右走下大蛇灣。
▼按圖看清路線及沿途風景，先上大蛇頂、探秘熱帶雨林餐廳機械動物👇👇👇
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大蛇灣是糧船灣以西一條村落，原名蛇灣，早前曾開設渡假中心，還擺放了熱帶雨中餐廳的機械動物，但因經營困難而結業，現村落已荒廢。
在大蛇灣四處走走拍照後，沿屋後山橫山徑綑至淡水左、右坑，並在淡水左坑大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，在淡水左坑大休👇👇👇
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休後續走山徑至深篤，小路下海邊探企人石及183號燈塔。看罷沿燈塔旁山徑返回橫山徑，繞行深篤內灣出創興水上活動中心，行車路上行回到今早西壩尾下車的涼亭。很幸運等一會便有的士搭回麥邊轉車，是日走約8公里，6小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，小路下海邊探企人石及183號燈塔👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】