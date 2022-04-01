英超｜官網仍未刪除格連活特資料　曼聯強調：他還是球會一員

曼聯20歲新星格連活特（Mason Greenwood）1月涉嫌強姦、性侵、襲擊及威脅殺害18歲女友Harriet Robson，事件驚動曼徹斯特警方，一連串贊助也隨即「割席」。

格連活特1月起無限期停賽，惟曼聯官網上仍能瀏閱此人資料，球會昨日因而就有關資訊發聲明。



曼聯聲明中強調，格連活特資料已在球會應用程式中刪除：「格連活特的情況沒有任何變化。1月起他被單剔於一隊名單，不久我們在球會的應用程式中刪除了他的個人資料，目的是要減少應用程式中有關他的互動元素，例如球隊陣容預測等等。」

格連活特本身大好前途，效力曼聯。（Getty Images）

至於為何官網上仍顯示資料，曼聯直言名義上格連活特還是球會一員：「他此刻仍是一位曼聯球員，我們從未刪除網頁上的個人資料，儘管在司法程序展開期間，他需要暫時離開球隊。」

格連活特1月起無限期停賽，惟曼聯官網上仍能瀏閱此人資料。（網上截圖）

事件緣於格連活特女友Harriet Robson在社交媒體Instagram上載照片及錄音，示意被格連活特毆打至全身傷痕，短片中的Harriet口角滲血，血跡由頸項一路延伸至胸口。當中一段去年10月的錄音，內容更為驚人，相信為格連活特的男聲，強迫應為Harriet的女方性交，女方不肯就範，男方用言語和實際行動施暴。 她的帖文一出，即在網上被瘋傳，大曼徹斯特警方隨即介入調查。即使Harriet之後刪除帖文和所有相關內容，。

另一遊戲《FIFA 22》早前已將格連活特移除。（互聯網）

醜聞爆出後，格連活特連番遭到「除名」，包括運動品牌Nike亦終止了贊助，多個電玩遊戲也刪除他的資料。