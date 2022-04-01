世界盃抽籤｜決賽周分組抽籤午夜舉行　即睇所有分檔形勢與規則

世界盃分組抽籤將於香港時間今晚深夜12時於多哈舉行，32支決賽周隊伍中，已經有29支誕生，其中種子隊、第2檔及第3檔球隊皆塵埃落定。



卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：

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當周三中北美洲及加勒比海區的外圍賽完結，美國及墨西哥鎖定出線席位，令獲得入場券的隊伍增至29隊。世界盃分組抽籤的分檔亦塵埃落定，已確定種子隊、第2檔及第3檔的球隊。分檔情況如下：

種子隊：卡塔爾、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙、葡萄牙

第2檔：墨西哥、荷蘭、丹麥、德國、烏拉圭、瑞士、美國、克羅地亞

第3檔：塞內加爾、伊朗、日本、摩洛哥、塞爾維亞、波蘭、韓國、突尼斯

第4檔：喀麥隆、加拿大、厄瓜多爾、沙特阿拉伯、加納、歐洲區附加賽勝方、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）



尚餘3個透過附加賽產生的席位，將會在抽籤中被列為第4檔。抽籤會從種子隊開始，順次序抽到落最後第4檔。主辦國卡塔爾會被編入A組，其餘7支種子會抽籤進入B至H組。

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已經有29支球隊確認晉級決賽周。（國際足協Instagram）

世界盃分組賽抽籤設有同大洲足協迴避原則，除了歐洲足協13支代表外，其他大洲足協的隊伍都不會在分組賽與同洲球隊相遇，而每組最多只可以有2支歐洲球隊，故此8個小組中，有5組會有兩支歐洲球隊。

巴西名宿卡富將會出席抽籤儀式。（Getty Images）

參與抽籤的嘉賓將包括卡莉萊特、真拿斯、卡富、馬圖斯、戴伊、奧高查及卡希爾等。

餘下的附加賽席位將於6月的國際賽期定出。歐洲區附加賽方面，威爾斯會遇上蘇格蘭及烏克蘭的勝方，贏出的可以晉身決賽周。洲際附加賽方面，秘魯會遇上阿聯酋及澳洲的勝方，亞洲或南美會有多一隊晉級。另一場洲際附加賽是中北美洲及加勒比海區對大洋洲代表，由哥斯達黎加對新西蘭。