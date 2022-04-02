女足｜美國退役門神蘇露涉酒駕　軚盤上醉醺醺疏忽照顧雙生兒被捕

美國女足退役名將、世界盃「金手套」得主蘇露（Hope Solo）又成為新聞人物。她涉嫌至少3罪被捕，獲准保釋。

當地警方指蘇露在超市門外涉嫌酒後駕駛、拒捕，及性質較輕的兒童罪行。她透過律師否認罪行，強調實際情况值得同情。



蘇露於當地時間周四（3月31日）在北卡羅萊納州溫斯頓沙林（Winston-Salem）一家超級市場的停車場被捕。拘捕令指路人看見蘇露昏倒在軚盤上，一對孖生小孩在後座，而汽車引擎開動超過1小時。警員接報到場查問蘇露，她渾身傳出酒氣，拒絕當場接受酒精測試。

蘇露被捕後獲釋，發出聲明，會捍衛自己的名聲。（instagram@hopesolo）

蘇露被帶返監房後隨即獲保釋，待到6月底聆訊。她透過社交網站發表律師聲明稱不會回應案件，惟強調珍視一對孩子，視之如命。「蘇露現時在家與家人一起。事件比起初步落案的控罪，更為值得同情，她會積極把握機會辯護。」

蘇露在女足界享負盛名，已經退役。（Getty Images）

蘇露為美國女足上陣202場，是女足界傳奇門將。她為美國奪得兩屆奧運金牌，2015年世界盃冠軍等殊榮，個人亦兩度奪得世界盃金手套美譽。蘇露近年致力平權運動，例如爭取女足待遇追上男足，又曾公開指國際足協前會長白禮達「鹹豬手」。

蘇露退役後活躍於平權與慈善活動。（Getty Images）

不過，蘇露多年來不乏場外新聞，曾經公開質疑教練排陣而被雪藏，又曾與前美式球員丈夫酒後駕駛美國女足的車輛而失事。她在2016年里約奧運八強出局後，公開指對手瑞典女足死守，全是無膽匪類而被處分，結束國家隊生涯。