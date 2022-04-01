英超熱話｜辛真高盡綿力助難民舊隊友　成功牽線赴曼城跟操

出外靠同鄉，烏克蘭現時受戰火摧殘，在外的烏克蘭人要更加團結。效力曼城的辛真高，在他的牽線下協助一名舊隊友在「藍月亮」跟操，希望助對方早日找到新東家。



不少烏克蘭球員前往俄羅斯發展，但兩國戰事開展後，紛紛選擇與俄羅斯球會斷絕關係，就像23歲的卡夫卓克（Andriy Kravchuk），早前亦與莫斯科魚雷（Torpedo Moscow）解除合約。

卡夫卓克突然成為自由身，加上祖國的戰事，令他遭受雙重折磨，幸好出外靠朋友，昔日與他在薩克達做隊友的辛真高，向他提供協助。在辛真高的牽線下，卡夫卓克獲准在曼城跟隨青年軍一同訓練，直至今季季尾。

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在辛真高的協助下，卡夫卓克（左）獲准在曼城跟操。（Twitter截圖）

國難當前，烏克蘭人表現更加團結，辛真高表示單純為了幫助同鄉，「我知道足球對他（卡夫卓克）的意義，所以我用自己的能力協助他，感激球會格外開恩，讓他與我們一起訓練。」

憶述俄軍開始攻擊烏克蘭當晚，卡夫卓克坦言已沒有理由為一間俄羅斯球會效力，「我記得當時與球隊在土耳其集訓，突然收到俄軍向我們放飛彈的訊息，我十分震驚，電話響過不停，全都是爆炸警示，我唯一想起就是留在基輔的家人，他們的生命受到威脅，我不能再為俄羅斯球隊效力。」戰事至今，幸好卡夫卓克的家人仍然安好，而他的胞兄選擇走上前線，對抗俄軍。

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英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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