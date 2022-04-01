世界盃外圍賽｜美斯被迫與狂迷自拍即黑面　二人合照表情差天共地

阿根廷球王美斯魅力沒法擋，不少場上對手也是他的球迷，遇上瘋狂球迷更是家常便飯。美斯早前代表阿根廷賽和厄瓜多爾後，一名闖入球場的球迷卻令美斯十分不悅。



阿根廷提早晉級卡塔爾世界盃，最後兩輪世盃外成為例行公事，日前作客厄瓜多爾，被對手完場前追平，兩軍打成1：1握手言和。美斯今仗繼續披甲並踢足全場，完場後再次成為球迷及球員的集郵對象。

這名厄瓜多爾球迷衝入場內與美斯合照。（Getty Images）

一名身穿厄瓜多爾球衣的球迷成功突破防線，闖入球場與美斯自拍，即使球場保安隨後趕到，這名狂迷也成功爭取與球王合照。相片中的美斯毫無表情、萬般不情願，與笑容燦爛的球迷截然不同。從該名球迷的自拍片段可見，當他嘗試與美斯合照時，一手攬向美斯的頸部，令美斯甚為不滿，更即時推開這名球迷。

縱然這名球迷成功與美斯合照，但二人的表現大相逕庭。（Instagram截圖）

This Ecuador fan grabbed Lionel Messi after running onto the pitch 😦



(🎥 IG: jossuegarzon) pic.twitter.com/qvYqEOQ0dY — GOAL (@goal) March 31, 2022

球迷想與美斯合照，比賽對手亦另有任務。根據《ESPN》報道，美斯原本與效力維拉利爾的艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）交換球衣，但卻被今場正選右閘卡斯迪路（Bryon Castillo）攔途截劫。他最終獲得美斯的球衣，喜悅之情不言而喻，就像一個小朋友般興奮，其後更手持球衣拍照放上社交網站，告知世人他得到美斯的球衣。

卡斯迪路隨即在社交網站大曬美斯的球衣。（Instagram截圖）

Byron Castillo of Ecuador couldn’t believe he got Messi’s shirt last night

pic.twitter.com/8oNd63vIMN — R  (@Lionel30i) March 31, 2022

卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：

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