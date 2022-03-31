意大利出局仍戰世界盃？意媒：有一線生機　伊朗或因這件事被罰

意大利傳媒報道，意大利國家隊仍有望參與今屆卡塔爾世界盃，原因卻跟亞洲區球隊伊朗有關。



應屆歐國盃冠軍意大利日前於世界盃附加賽不敵北馬其頓出局，連續兩屆缺席決賽周。不過，多間意大利傳媒，包括《Sport Mediaset》、《Sky Sport Italia》及《Sportitalia》都報道，意大利仍有機會參與卡塔爾世界盃。

意大利於世界盃附加賽不敵北馬其頓出局。（Getty Images）

報道指，於周二（29日）舉行的世界盃亞洲區外圍賽最後一輪、伊朗主場鬥黎巴嫩的賽事，伊朗方面雖容許約2000名女性球迷購票，最終卻禁止她們入場觀賽；據指，當地警察更向她們使用胡椒噴霧。

Iranian women were pepper-sprayed by police as they tried to enter a stadium to watch Iran's World Cup qualifier with Lebanon. pic.twitter.com/I26qeAoaId — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 30, 2022

伊朗國內過去一直存在禁忌，不容許當地女性入場觀看體育賽事，多年來女生只能「女扮男裝」或偷偷闖關。直至2019年10月，在國際足協施壓——或禁止伊朗參加國際賽下，伊朗才在對柬埔寨的世界盃外圍賽中讓步，40年來首度正式公開讓女性購票入場。

伊朗女球迷2019年10月終能親眼見證國家隊出戰世界盃外圍賽，難掩興奮。（Getty Images）

因此假如國際足協調查後確認事件屬實，代表伊朗再度犯規，有可能受到重罰。報道稱，最高罰則是將伊朗踢出今屆世界盃，而理論上國際足協需要遞補一支球隊，屆時或會優先考慮排名更靠前的國家，令意大利有望重返決賽周。

不過，事實上這可能性微乎其微。史上從未有一支球隊透過外圍賽晉級世界盃決賽周後，被國際足協取消參賽資格。