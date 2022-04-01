足球熱話｜意大利成佐真奴永恆的痛 「我比大家想像中還要悲傷」
撰文：趙子晉
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意大利爆冷不敵北馬其頓，無緣卡塔爾世界盃，令不少球迷大跌眼鏡，其中兩度面對瑞士射失12碼的佐真奴更成為頭號戰犯，這名車路士中場大將直言傷痛不會就此癒合。
意大利在世界盃外圍賽不敵北馬其頓，連續兩屆無緣決賽周。假如佐真奴兩鬥瑞士中，攻入其中一個12碼，相信結局早已改寫，可惜命運不能選擇，這名車路士中場坦言，12碼宴客致出局的痛，將會纏繞他一生。
職業生涯至今未曾出戰世界盃的佐真奴，猶如將入場券親自踢走，即使已過一星期，佐真奴透過社交網站表示，自己的心還在痛，「在人生或足球中，勝負仍兵家常事，但有些敗仗造成的傷害，是不能相題並論，我比大家想像中更要悲痛。」
悲痛還悲痛，總不能在痛苦中沉淪，佐真奴還要繼續前行，「足球不止是運動，它教曉我們價值觀，從錯誤中學習及不要放棄。穿起意大利球衣就是我的光榮，我們不會就此被打敗。」
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