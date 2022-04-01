足球熱話｜意大利成佐真奴永恆的痛　「我比大家想像中還要悲傷」

意大利爆冷不敵北馬其頓，無緣卡塔爾世界盃，令不少球迷大跌眼鏡，其中兩度面對瑞士射失12碼的佐真奴更成為頭號戰犯，這名車路士中場大將直言傷痛不會就此癒合。



意大利在世界盃外圍賽不敵北馬其頓，連續兩屆無緣決賽周。假如佐真奴兩鬥瑞士中，攻入其中一個12碼，相信結局早已改寫，可惜命運不能選擇，這名車路士中場坦言，12碼宴客致出局的痛，將會纏繞他一生。

意大利狂攻不果爆冷出局 佐真奴揮之不去的陰影

佐真奴世盃外兩度12碼宴客，成為了佐真奴生涯永不磨滅的痛。（Getty Images）

職業生涯至今未曾出戰世界盃的佐真奴，猶如將入場券親自踢走，即使已過一星期，佐真奴透過社交網站表示，自己的心還在痛，「在人生或足球中，勝負仍兵家常事，但有些敗仗造成的傷害，是不能相題並論，我比大家想像中更要悲痛。」

悲痛還悲痛，總不能在痛苦中沉淪，佐真奴還要繼續前行，「足球不止是運動，它教曉我們價值觀，從錯誤中學習及不要放棄。穿起意大利球衣就是我的光榮，我們不會就此被打敗。」

+ 4

更多意大利相關報道：