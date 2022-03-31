巴塞皇馬打破女足世界紀錄　逾9萬人坐爆魯營　舊紀錄與中國有關

巴塞隆拿對皇家馬德里的賽事打破世界紀錄！不過說的是女足賽事，這對宿敵於今屆女子歐聯8強相遇，次回合在巴塞主場魯營球場舉行，最終錄得91553名球迷入場。



這個數字除了刷新球會紀錄——2019年女足聯賽作客馬德里體育會萬達大都會球場時創下的60739名入場人數，更打破世界紀錄，成為女足賽事官方入場人數最多的比賽。

原有的世界紀錄，是1999年美國女子世界盃決賽，當時由美國對中國的戲碼，吸引90195人到玫瑰碗（Rose Bowl）觀看。

巴塞主場對皇馬的女足歐聯賽事，打破女足比賽入場人數的世界紀錄。（Getty Images）

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據外國傳媒報道，巴塞女足賽事通常安排在告魯夫球場（Estadi Johan Cruyff）上演，與巴塞B隊共用主場，惟該場地只能容納約6000名觀眾。

然而球隊今次希望更多球迷入場，決定移師比賽到魯營進行，自今年1月起也大力宣傳賽事，據指賽前所有99354張門票已售罄。

巴塞女足結果大勝皇馬晉級。（Getty Images）

雖然比賽日天氣不似預期，曾下起大雨，外界一度以為會影響觀眾入場意慾、比賽開始時球場亦只坐滿一半，可是至比賽中段，球迷仍不斷進場，最終成功創下世界紀錄。

說回比賽，首回合已領先3：1的巴塞，今場試過落後1：2，但眾女將未有令擁疐失望，如果反勝5：2，兩回合共贏8：3晉級至準決賽。

巴塞女足隊長Alexia Putellas賽後帶領隊友慶祝。（Getty Images）

巴塞女足賽後瘋狂慶祝，並向現場球迷致謝。隊長Alexia Putellas認為眼前的一切叫人難以置信，「我說不出話來，見到很多女生、孩子入場，她們的眼中發光，能夠成為歷史的一部份，我感到很神奇。」

她續稱：「這是夢想成真的一種。我只能用更多的努力、改進、勝出去回報球迷。」