MLB｜大聯盟球星半億續約堅持揸日產舊車　「它提醒我勿忘初心」

美國職棒大聯盟（MLB）將在7日展開新季賽事，春訓基地外停車場泊滿球星的名車：法拉利、勞斯萊斯、保時捷……令一架2010年生產的淺金色Nissan Altima格外顯眼。

這部「錢七」是紐約大都會（New York Mets）外野手Brandon Nimmo所有，他絕對有條件買靚車，一反其道而行，有個特別的理由。



29歲的Brandon Nimmo今季與大都會續約，簽下每年700萬美元（約5500萬港元）的7年長約。他開着一架12年車齡的日產舊車前往春訓基地報到，在一台台名車中份外觸目。

這部日產Altima型號汽車，既沒有電動座椅或藍芽功能，儀表板更因多年日曬而有脫落跡象，對於坐擁高人工為何沒有換車，Brandon Nimmo有型地說了句：「它讓我記得自己的初衷」。

Brandon Nimmo於2016年登上大聯盟，並發揮穩定，站穩大都會主力外野手的位置。（Getty Images）

他向記者透露，由於父親是會計師的關係，一直以來對買東西都精打細算。

2010年，他的父親在日產經銷商買下一部當地所剩不多、獲數千美元折扣的Altima，碰巧Nimmo在隔年選秀會上被大都會以第一輪第13順位選中，於是他便駕着父親才買入一年的Altima向大都會進發。

Nimmo的愛車成為了MLB近來的熱話。（截圖）

雖然車上沒有藍牙系統，聽音樂只得收音機、CD播放器或接線到手機，但Nimmo還是喜愛這部車，「它能辦到我需要的事，當我把行李丟到車尾箱時，我需要一部10萬美元的平治嗎？」

「Nissan Altima」甚至沒有藍芽系統。（Nissan官網）

Nimmo笑言到紐約後就知道，自己並不需要名車，「天啊！我在這裏必須隨時都警剔駕駛，老是有人想切你線，我才不需要漂亮的名車，反正都要開得小心翼翼，而且就算車身被輕微擦撞，我也不擔心。」

Nimmo（右）指老車能提醒他不忘初心。（Getty Images）

「它提醒我毋忘初心」

加上簽約金，Nimmo的累積收入已超過千萬美元，當時也有過換新車的念頭，藍芽、後視攝影機可讓他更方便，但他表示即使買了新車，也不打算放棄12年「老伴」。

「它的價值對我來說，比報廢價更高。」他續說：「它能讓我保持謙遜，提醒我我是從哪裏來。當我表現糟糕時，我還可以跳上車，說着『呼，還好沒買那部10萬美元的平治』。」