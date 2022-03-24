MLB｜大谷翔平勁到大聯盟改制　挑戰單季轟50全壘打不是夢

美國職棒大聯盟（MLB）日本球星大谷翔平的「二刀流」球技震撼球壇，近日大聯盟與球員工會同意設立新規則，由於新規形同為能投擅打的大谷翔平而設，更被外界稱之為「大谷規則」（The Ohtani Rule）。



據美媒《New York Post》指出，大聯盟官方與球員工會達成初步協議，於5月1日前把球員名單由26人增至28人，並且在賽事採用指定打擊制（DH制）。

為了培養更多投打「二刀流」選手，大聯盟將增設新規則「大谷規則」；意指假如洛杉磯天使開賽時把先發投手大谷翔平排在打線內，即使大谷退場，之後還是能改當打者再上陣。由於目前大聯盟僅「二刀流」大谷翔平適用此規則，因此也被外界稱作「大谷規則」。

大谷翔平在上季奪得美職棒MVP。（Getty Images）

這新規則對強打型投手有利，尤其是能投擅打的大谷翔平，去年他在投手丘取得9勝，打擊方面更錄138安打、轟出46支全壘打，差點可追平棒球傳奇路夫（Babe Ruth）單季10勝10轟的瘋狂紀錄，讓他獲得該季MVP。

能投擅打的大谷翔平在新制下可望創造更多紀錄。（Getty Images）

目前這個被外界稱為「大谷規則」的新計劃，可望讓大谷再次突破極限。外媒估計，以上季大谷平均每13.9打席可轟出1個全壘打，若他維持去年手感，本季在新制下增加70打席後，可望多打出5個全壘打，有機會打破上季46轟紀錄，向50轟全壘打進發。

這並非大聯盟第一次為大谷改規則，2021年明星賽，大聯盟為了票房曾允許大谷從先發退場後，仍以打者身分續留場上。現在這項規則擴至整個球季，有網民留言讚嘆表示：「打棒球打到美國為他改規則的男人」、「合理，所有人都想看大谷打擊」。