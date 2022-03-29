MLB｜大谷翔平練球都要挑戰世界紀錄　前隊友爆總會問一句話

「二刀流」大谷翔平堪稱為「怪物」，他並不是空有一身天份，也憑百分百專注態度才成為大聯盟屢創歷史的日本球手。前隊友Alex Cobb爆料指出，大谷連練習都希望能做到最好，所以在練球時總會問一句話。



美國職棒大聯盟（MLB）2022年賽季將在下月開鑼，洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平，被看好今季能擊出突破去季的46支全壘打數。轉投巨人隊的Alex Cobb在周二（29日）的春訓熱身賽，正好先發對上前東家天使隊，他在賽後談到了大谷翔平。

去季奪得MVP的大谷翔平備受注目。（Getty Images）

Alex Cobb與前東家天使隊交手，交出3.1局被擊出1安打、3次三振無失分好投；攻守交換時，Cobb與大谷也在場上碰拳打招呼，前者在賽後更分享與大谷一起訓練的趣事。

Alex Cobb去年效力天使隊一季。（Getty Images）

雖然Cobb只短暫效力天使一季，但也不得不佩服大谷的專業精神，他大讚對方是一名超認真練習的球員，他說：「當他在訓練時，都想着要打破世界紀錄，這沒有在誇張，他總在問『世界紀錄是多少？』。」

大谷翔平的天賦加上百分百投入的練習，去季他憑46轟全壘打、26盜、9勝2敗、防禦率3.18、156次三振，以全票勇奪大聯盟MVP，他在今季更獲選球季開幕戰先發投手。