MLB｜大谷翔平落實任開幕戰先發　二刀流出擊大聯盟史上第一次

效力洛杉磯天使的日本球星大谷翔平，獲任命擔任球隊今季開幕戰先發投手，總教練Joe Maddon透露大谷得知消息後的幽默回應。



天使隊總教練今日（26日）宣布，大谷翔平將擔任開幕戰先發投手，在大聯盟新制下可望同場投打「二刀流」出擊。

大谷翔平將首次擔任球隊開幕戰的先發投手。（Getty Images）

天使隊將在香港時間4月8日的開幕戰迎戰侯斯頓太空人隊，大谷翔平成為繼野茂英雄、松坂大輔、黒田博樹、田中將大、達比修有、前田健太等球星後，史上第7位在開幕戰先發的日本投手。

對於這個不令外界感到意外的決定，教練Joe Maddon接受訪問時，透露大谷的幽默回應：「他的反應是，『喔，好吧。如果我必須這麼做的話』，他就是這種類型的幽默感。」

大谷翔平在開幕戰可望同時擔任指定打擊，再次展現「二刀流」風采。（Getty Images）

Maddon續說：「我與他談過，他對此非常興奮，也很高興。我們準備好了，這對每個人來說都是令人興奮的，這是正確的做法，我期待一個好的結果。」

對於今季的大谷，Maddon表示目前計畫與去年一樣，繼續讓他在大多數比賽，包括先發主投的比賽兼任指定打擊。

大谷翔平對擔任開幕戰先發感到非常興奮。（Getty Images）

大谷翔平在21日的熱身賽，今季初登板即交出好成績，投2.1局僅失1分、3支安打，送出5次三振。據《產經新聞》報道，Maddon考慮讓大谷擔任先發第一棒，如果真以一棒與投手身分在開幕戰登場，將是大聯盟史上第一次。