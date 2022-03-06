體育熱話｜MLB球星冇工開轉做Pizza店員？　背後故事惹熱議

美國職業棒球聯盟（MLB）勞資談判陷入僵局，等待開季的球員被迫放「無薪假」，去年世界大賽冠軍亞特蘭大勇士隊兩名球星，眼見賽季無期，轉到Pizza店充當「一日店員」賺外快。
原訂在3月31日開幕的MLB新季，由於聯盟與球員工會（MLBPA）未能達成協議，本季例行賽的前兩個系列賽已先被取消，賽季因此縮水。
美國連鎖Pizza店「Papa Johns Pizza」展現完美「公關」，趁聯盟開季延期新聞正火熱，在Twitter號召「最近時間很多」的球員，歡迎大家考慮暫時轉行當Pizza店員工，勇士球員Joc Pederson與Dansby Swanson幽默地自拍影片應徵。
守備位置為游擊手（二、三壘）的Dansby Swanson，在應徵影片中展現其世界級選手速度，拿着Pizza盒在走廊奔跑並按鈴，上載到Twitter標示該店並寫下：「我猜你已找到最快的外賣仔了。」
而外野手Joc Pederson，則拍片展示桌上的多個Pizza，幽默指沒有比賽的日子，在家為店家Pizza做資料搜集，「我不能在場上的Home Plate（本壘），那只好在家填滿我的Home Plate（碟）。」
兩人在周六（5日）一同到亞特蘭大的分店工作，雖然這家分店昨日沒有正式對外開放，但二人還真的學起了摺紙盒、做Pizza等技能，替店家和自己都做足宣傳。
Hey @PapaJohns! I think you just found your fastest delivery guy yet. I’m sending my application soon. #ad pic.twitter.com/pUPx7IEXoq— Dansby Swanson (@LieutenantDans7) March 3, 2022
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