歐聯｜馬體會全軍死守考起曼城　哥迪奧拿靠換人一劍封喉

曼城在歐聯8強首回合，主場以1：0擊敗馬德里體育會，先拔頭籌。這場是精彩的攻防戰，曼城佔超過7成控球圍攻，但一直找不到方法撕破馬體會滴水不漏的5-5-0鐵桶陣。最終，曼城領隊哥迪奧拿靠換人改變戰局，後備入替的菲爾科頓送上助攻，奇雲迪布尼在70分鐘建功奠勝。



進攻向來水銀瀉地的曼城，在上半場遇上阻滯，受制於馬體會的防守，無從入手，半場6次攻門，全數不中目標。哥迪奧拿賽後也讚賞馬體會防守嚴密，沒有空間可以進攻，他說：「我們以為對方會踢3-5-2陣式，但他們調整了，變成5-5-0陣式，這是古老時代的東西，但今場令我們很難進攻。」

【馬體會的5-5-0鐵桶陣】

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馬體會雖然排出基沙文及祖奧菲歷斯兩位前鋒，但當曼城控球進攻時，兩人都時常回到中場線，與高基、馬高斯洛蘭迪及干度比亞築起第二道5人防線。馬體會今場專注防守，他們全場沒有任何射門。控球方面，曼城佔71%，而馬體會就不足3成。

Atletico Madrid didnt attempt a SINGLE shot in today's match.



Simeone ball 👀 pic.twitter.com/iSVoSQHdFg — ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2022

「這是一場很難踢的比賽，是非常困難的一次。」哥迪奧拿續說：「對方是防守大師，團結一致，很難應付。我們創造不到機會，但要有耐性。我在半場時告訴球員，我們踢得很好，跟着下半場打破缺口。我預計次回合去到馬德里，我們又會遇到相似的情況。」

曼城深入進攻時，馬體會直情全軍退守禁區內。（Twitter）

換邊後，戰情比上半場變得開放一點，馬體會製造到反擊，但威脅有限，曼城的攻門愈來愈入肉。55分鐘，迪布尼有次罰球機會，被奧比歷落地救到；64分鐘，拿樸迪接應角球頭槌攻門，僅僅高出。

曼城在68分鐘換人，收起史達寧、馬列斯及根度簡，換入加比爾捷西斯、菲爾科頓及基亞利殊。換人效果立竿見影，科頓在馬體會的人叢中引球推進，引出了對方後衛雷尼度上搶，科頓即傳給獲得空間的迪布尼。迪布尼入到禁區，窄位施射破網，在70分鐘為曼城打破僵局。

「我們想換人，因為我們覺得可以踢得更好。其實球員的發揮都很好，但加比爾入場後，在中路給予我們更多的活力，基亞利殊就提供了控球能力。」哥迪奧拿說：「科頓踢得非常好，他有獨特的實力，總喜歡向前，他的第一步推進很關鍵，跟住表現冷靜，向迪布尼送上精彩的助攻。」

最終，全場15次攻門2次中目標的曼城，在首回合主場贏馬體會1：0。射入全場唯一入球的迪布尼賽後表示：「對方大踢守勢波，而且踢得很好。他們近乎以5-5-陣式應戰，我們在尋找空位上非常困難。如果有任何人質疑我們今場的表現，我建議他在訓練場上自己試一試。你需要一直保持冷靜及耐心，不要犯錯，不斷努力地找出空位。」