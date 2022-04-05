歐聯︱利物浦八強硬撼「恩人」賓菲加　三年前決賽勝熱刺功不可沒

歐聯八強抽到賓菲加的利物浦，被公認「抽得好籤」，不過說出線實在言之過早，更因一件事，變相令對方熟悉紅軍的戰術和踢法。

三年前利物浦晉級歐聯決賽，全靠賓菲加拔刀相助，順利擊敗熱刺六度登上歐洲之巔，功勞不小，紅軍今次面對「恩人」，或許不是大家想像中輕鬆過關。



2018/19球季利物浦歐聯封王，賓菲加是功臣之一。（Getty Images）

歐聯八強 賓菲加對利物浦

今晚深夜3時 Now 643台直播



利物浦繼2017/18球季後，2018/19球季再次晉級歐聯決賽。可是英超最後一場聯賽距離歐聯決賽之間，足足有3個星期之隔，他們苦惱如何保持比賽節奏和狀態。對上一年，紅軍在基輔不敵皇馬飲恨，已嘗過這苦頭，不希望重蹈覆轍。

決賽在馬德里上演，賽前紅軍特別到溫暖的西班牙馬貝拉（Marbella）集訓，問題是，找不到合適的友賽對手。不少球隊與熱刺關係密切，為防止戰術機密外洩，不被列入考慮之列，願意協助紅軍的球隊，往往球季尚未打完，愛莫能助。即將接任利物浦體育總監的獲特（Julian Ward），於是打電話給葡超球隊賓菲加技術總監柏度馬基斯（Pedro Marques），借助人脈解決難題。

3年前助利物浦歐聯登頂的賓菲加，今晚將與紅軍八強對戰。（Getty Images）

高度模仿熱刺踢法

當時葡超球季未完，為利物浦「拍跳」重任落在賓菲加青年軍身上。柏度馬基斯接受足球網站Goal訪問時，說出這段奇特的經歷——利物浦包機將賓菲加B隊球員戴到馬貝拉，過程十分隱秘，他在抵達馬貝拉前，既不能將目的地告訴旗下球員，也不能透露對手是誰，保密工夫做到足。

大軍抵步後，賓菲加B隊領隊柏維亞（Renato Pavia）和教練團隊，先與利物浦副領隊連達斯（Pep Ljinders）、視像分析師馬菲臣（Greg Mathieson）和利蘭特（ Mark Leyland）會面。柏度馬基斯說，「我們仔細了解利物浦的作戰計劃，以及他們認為熱刺會如何踢，之後收到有關在陣式、迫搶方式和一些進攻招數資料，知道應如何扮演熱刺。」

賓菲加B隊扮演熱刺，與利物浦友賽一場，助紅軍順利在歐聯六度封王。（Getty Images）

利物浦對備戰十分認真，這場友賽在周六傍晚舉行，模擬決賽對熱刺的比賽時間。巧合的是，紅軍在這場友賽以2：0擊備賓菲加B隊，戰果與歐聯決賽擊敗熱刺的比數相同，其中一球由文尼所入，這位塞內加爾鋒將對熱刺甫開賽旋即為球隊博得十二碼，並由沙拿射入。

賓菲加B隊不少成員十分投入角色，部分球員支持利物浦封王，並在決賽在當天穿上利物浦球衣為對方打氣。當日在友賽中扮演基斯甸艾歷臣的巴西前鋒Vinicius Jau，已返回祖家發展，哈利卡尼則由布基勒法索球員荷西高美斯（Jose Gomes）飾演，他現已到意大利低組別聯賽效力。

時隔三年，今次利物浦與「恩人」賓菲加正面交鋒，當日部分B隊成員已升上一隊，包括前鋒干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos），不過此子當年因國際賽未有參與友賽紅軍。整體實力上，利物浦被看高一線，3年前因緣際會獲賓菲加幫助，卻讓對方熟悉踢法，今次對碰或許未必可以如想像中輕鬆過關。