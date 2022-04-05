歐聯︱雲迪積克警告別以為對賓菲加穩贏　利物浦全軍望締難忘一季

利物浦在歐聯抽得好籤，今晚深夜八強作客葡萄牙球隊賓菲加，被視為出線熱門，中堅雲迪積克警告，不可視出線理所當然。

今季紅軍四線爭標，已贏得聯賽盃，英超、歐聯和足總盃均有機會，力爭成為史無前例的英格蘭四冠王，這位後防大將稱，球隊希望為球迷帶來一個難忘賽季。



利物浦今季已贏得聯賽盃，歐聯、英超和足總盃仍有機會。（Getty Images）

歐聯八強 賓菲加對利物浦

今晚深夜3時 Now 643台直播



利物浦在英超僅落後榜首曼城1分，歐聯晉身八強，足總盃殺入四強，雲迪積克稱，「我們只希望今季成為難忘的一季」，他未說明最想要哪個獎盃，只說：「我們會戰鬥到底」。

「如果你季初跟我說，到此階段仍有機會問鼎所有比賽，全隊齊齊整整，我們一定樂於接受。」他嘗試為球隊減壓，「我們應該盡量享受比賽，到里斯本盡力一戰。如果仍不足夠，便在下季再來過。在利物浦正在發生的一切，不能視之為理所當然。」

他上季因膝部十字韌帶傷患，只踢過5場聯賽，大傷過後，感到外界期望他今季立即踢回受傷前水平，一度令他困擾，不過在1月國際賽周後，不再去想這點，立即表現有所改善。