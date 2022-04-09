紅石門行山｜烏蛟騰出發探索迷椏走廊　走過荊棘草叢闖赤紅海岸

此路線長途，大部分時間都在密林中行走，需要大量體力，直至到達紅石門才能見到開闊海灣。紅石門是印洲塘海岸公園的一部分，海岸邊的赤紅岩石是空氣氧化岩石中的鐵質所形成，是香港難得一見的海岸地貌，值得喜歡研究地質或海洋生態的朋友造訪。

出發日期：13-11-2021

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外地方也須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



❗注意事項：由下苗田開始走迷椏走廊，整條山路全是荊棘草叢，約行3小時才到紅石門，建議穿長褲長衫，避免手腳刮傷。部分山徑不明顯，容易迷路，沒有訊號，建議結伴同行。絲帶雜亂，不建議只跟隨絲帶走，必須事前做好準備，新手不宜。

路線：烏蛟騰–九担租–上苗田–下苗田–迷椏走廊–紅石門–船灣淡水湖郊遊徑–觀音峒– 下苗田–上苗田–九担租–烏蛟騰

時間：6小時（不包括休息和拍照）

長度：15.5公里

交通：去程大埔墟鐵路站搭20R小巴至總站下車，回程則反之



從烏蛟騰起步，走過平緩的上下苗田後，可以在溪澗稍作休息。走迷椏走廊，就等於打游擊，在漫長的密林雜草中行走，不停撥開源源不絕的樹枝和雜草，窄道只容得下一人的身軀。

▼迷椏走廊穿梭密林，眺望印洲塘海岸公園（按圖看清沿途風光👇👇👇）

+ 15

在紅石門的入口，有前人堆砌的紅石頭箭嘴指引方向。下了一條小徑後，就抵達荒廢的紅石門村。以前住了40個村民，遺下一條堤堰橫臥於乾門咀與盪排頭間。走過堤堰，整個海岸遍佈赤紅的岩石，像血染了一片陸地。

▼世外桃源紅石門，尋找天空之鏡打卡（按圖看清沿途風光👇👇👇）

+ 30

我喜歡行山的其中一個原因就是可以一直發掘大自然的不同面貌，就算是同一座山，同一片海，每次看都不一樣。紅石門的自然地貌是大自然的鬼斧神工，它不是要給登山者壯闊雄偉，而是要給你一種安然恬靜的閒適，或許這就是都市人遠離塵囂最想得到的境界吧！

【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】