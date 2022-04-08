桌球｜梁文博當街打女人遭停賽　發長文道歉：將會修心養性

梁文博上年在英國街頭與一名女友人爭執，繼而動武，被閉路電視拍攝整個過程。這名中國球手早前已承認責任，並接受判罰及停賽，而昨日他就事件再次發聲，以近700字正式道歉。



世界排名第33位的中國桌球手梁文博，上年7月在英國設菲爾德（Sheffield）街頭與一名女友人由口角變成動武，梁文博向女子施武的過程被閉口電視紀錄在案。

梁文博早前已承認責任，並接受判罰及停賽。（Getty Images）

他今年2月出席聽證會時，承認有關指控，結果被罰款1380英鎊及一年內完成96小時的社區服務令，世界職業桌球總會（WPBSA）亦宣布對他臨時禁賽。

聽證會後一直未有露面的梁文博，昨日傍晚發文，正式就事件向各界致歉。道歉聲明長達近700字，梁文博再次就事件帶來的惡劣影響深表慊意，並強調「作為一名旅英中國球員，我應時刻恪守職業運動員道德標準」，除了謹言善行、向世界傳播正能量，他認為「展示中國形象、弘揚社會主義核心價值」也是自身責任。

梁文博生涯最高世界排名曾排第11位。（Getty Images）

身為一名父親及中國桌球協會委員會副主任，35歲的梁文博直言沒有好好履行公眾人物的責任，衝突事件反映其自控能力和情緒管理的不足，因此他向家人、朋友、球迷及各界致以最誠摯的歉意。

最後梁文博強調，自己將修心養性及保持訓練，其後以更飽滿的精神重返球場，為國家爭光及不再辜負眾人期望。