桌球｜奧蘇利雲即將登頂　生涯第5度登上世界第一

英國桌球名將奧蘇利雲重登世界第一！現年46歲的「火箭」，相隔3年再做「一哥」，更是史上第二年長的世界第一。



桌球巡迴錦標賽（Tour Championship）本周在威爾斯蘭迪德諾（Llandudno）上演，包括奧蘇利雲﹑特林普等8名好手參賽，為4月中的世界錦標賽做好準備。

奧蘇利雲無論今次戰績如何，他也可以在賽事後，取代沙比登上世界第一位置，自2019年後再做「一哥」，亦是職業生涯第5次登頂。現年46歲的火箭再登「世一」，成為近40年來最年長的一哥，以46歲119日之齡成為史上第二年長的世界第一球手。

一旦奧蘇利雲未能贏得世錦賽的話，他的一哥位置便要拱手相讓。

奧蘇利雲即將再登上世界第一。（資料圖片／Getty Images）

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