桌球｜中國桌球手當街打女人 被判罰款及社會服務令
撰文：趙子晉
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中國桌球手梁文博惹上官非，上年在英國街頭與一名女友人爭執，初之口角，繼而動武，被閉路電視拍攝整個過程。這名中國球手早前已承認責任，並向對方及外界衷心道歉，結果當地法院向他判罰款及社會服務令。
現年35歲﹑世界排名第33位的中國桌球手梁文博，上年7月在英國設菲爾德（Sheffield）街頭與一名女友人衝突，由口角變成動武，即使男子極力阻止下，梁文博繼續向女子施武，整個過程被閉口電視紀錄在案。
梁文博今年2月出席聽證會時，親認所有有關打人及不當行為的指控，結果設菲爾德地方法院周五（1日）宣判，梁文博被罰款1380英鎊及一年內完成96小時的社區服務令。
性格火爆的梁文博，有「爆竹」的綽號，這名35歲的球手事後亦「收火」不少，直言自己「衰衝動」而做出錯誤決定，事後已經非常後悔，並向當事人道歉，同時向家人﹑朋友及廣大球迷道歉，希望減低醜聞帶來的負面影響，日後更加注意自己的行為。
梁文博在2005年起成為職業球手，生涯獲獎無數，曾經兩度贏得亞運會團體金牌，2013年在世界運動會贏得一面個人銀牌，最高排名曾經登上第11位。
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