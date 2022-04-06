桌球世錦賽｜吳安儀出局後總結賽季 「我嘅人生唔係只有贏輸」
撰文：高詩琦
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香港桌球手吳安儀昨日（5日）出戰世界桌球錦標賽，在外圍賽第一圈不敵老將麥覺萊出局。她今日（6日）發表感言，表明下季要做得更好。
人稱「四眼Cue后」的吳安儀在Facebook發文，總結2021/22年度的職業賽季，表示參加了7場職業巡迴賽只嬴得1場，即在威爾斯桌球公開賽外圍賽擊敗中國球手吳宜澤一戰，她謙稱：「可能不值一提，不過見證自己成長，進步對自己更加珍貴。」
安儀稱，收到許多打氣訊息，感謝支持她的人，亦道：「要你哋成日睇住我首圈出局，可能會唔好受……一個比賽只有一個冠軍，唔通其他就係失敗者？」她續指自己的「人生唔係只有贏輸，輸唔可怕，輸完就放棄先係。」並展望下個賽季能繼續進步，「目標：下個賽季嘅我，要打敗今個賽季嘅我」。
吳安儀在Facebook分享職業賽季結束後的感想：
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