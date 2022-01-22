超「卡娃伊」天才女孩盼成高球界傳說　10歲身價超越職業球手

有「天才少女」之稱的10歲日本高爾夫球選手須藤彌勒，與高爾夫球專門店簽下每年平均1000萬日圓（約68萬港元）的合約，日媒指想起了當年的福原愛。



年僅10歲的須藤彌勒，在2歲於父親指導下開始接觸高爾夫球，2017、2018年在世界青年錦標賽達成兩連霸，加上可愛的造型，備受關注。

須藤彌勒揮桿有力、準確度高，在世界青年錦標賽備受注目。（網上圖片）

身價超越日本職業球手

據《體育報知》今日（22日）的報道，須藤彌勒已與「GOLF5」這間高爾夫球專門店簽下一紙長約，與職業種子球手相若的年均1000萬日圓（約68萬港元）合約。

日媒提到，女子職業選手每年的簽約金大概為3000萬至5000萬日圓（約200萬至340萬港元），若是第一年進入職業，最高是數百萬日圓，意味須藤彌勒的身價已超越不少職業球手，亦可見「GOLF5」對須藤彌勒的潛質甚有信心，期望亦甚高。

須藤彌勒的可愛樣子與樂天性格人見人愛。（網上圖片）

事實上，自須藤彌勒在5歲參賽喊出「要成為高球界的傳說」時，該集團就十分關注這位天才少女，還提供「GOLF5」在茨城的高爾夫球場讓她盡情訓練。

須藤彌勒在5歲就參加世界高爾夫球少年錦標賽，以7歲之齡打破了「老虎」活士在8歲創下的最年輕奪冠紀錄。 其父在簽約後向「GOLF5」致謝，一直支持女兒成為高球界的傳說之夢想。

須藤彌勒打破了「老虎」活士的紀錄。（網上圖片）

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《體育報知》亦提到，已退役的日本乒乓名將福原愛，在1999年以10歲之齡踏上職業之路，2001年就讀中學時已從當時所屬的「Mikihouse」公司，獲得年薪1000萬日圓的合約，該媒認為須藤這張合約與當年乒乓球界「天才少女」福原愛所簽的鉅約一樣衝擊。