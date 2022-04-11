迪布尼踢出「世一」中場光芒　但助攻數據低迷是誰之過｜01球評

在曼城賽和利物浦2：2的英超比賽中，主隊中場奇雲迪布尼技驚四座，由傳射到覆蓋，踢出「世一」中場的威力。唯一能夠減低迪布尼威脅的，相信是隊友史達寧、加比爾捷西斯及馬列斯的把握力。

雖然迪布尼的傳球尤如開了上帝視角，場均威脅傳球排列英超三甲，但今季竟然只得3次助攻，可見前線球員的浪費。如果曼城季初花1億鎊收購的不是基亞利殊，而是哈利卡尼的話，迪布尼的助攻數字肯定不止此數。



迪布尼的推進博到雲迪積克的犯規。（Getty Images）

究竟「世一」中場是個怎樣的概念？看看奇雲迪布尼在曼城對利物浦中的表現便有答案。儘管面對強敵利物浦，但他幾乎每次觸球都能產生威脅，既有遠射能力，也有突然加速突破的本事，更有上帝視角式的妙傳。技術以外，迪布尼表現出鐵人般的體能及集中力，踢到尾段可以一人之力衝擊利物浦防線，逼到華基爾雲迪積克要戰術犯規被罰黃牌，就算戰至補時，仍可傳出一腳如有導航般的弧線傳球予馬列斯。

在今季英超的場均威脅傳球榜上，迪布尼排名第3位，但助攻只得3次。（whoscored.com網站截圖）

一名傳球如此獨到兼通透的中場大師，本應助攻頻頻，但在今季英超，迪布尼竟然只得3次助攻。迪布尼不是沒有嘗試過，他今季24次上陣，場均威脅傳球2.6次，在英超的威脅傳球榜排名第3位，僅次於2.9次的阿歷山大阿諾特及2.8次的般奴費南迪斯。然而，阿諾特今季已經有12次助攻，排英超助攻榜首位，而般奴都有6次助攻，但迪布尼只得3次。迪布尼的預期助攻其實都有6.84次，但實際助攻竟少3.84次之多，可見隊友之浪費。

迪布尼的預期助攻有6.84次，但實際助攻只得一半的3次。（understat.com網站截圖）

曼城前鋒短缺的問題存在已久，之前尚有阿古路領軍。領隊哥迪奧拿沉迷中場，囤積多名有創造力及突破力的中場，但輕視真正擅長埋門一腳的前鋒。當阿古路去年離隊轉投巴塞隆拿後，曼城陣中貨真價實的前鋒只餘加比爾捷西斯，但他的能力並非頂級，多年來欠明顯進步。不過，曼城仍然不肯去買前鋒。

曼城中場迪布尼與前鋒加比爾捷西斯。（Getty Images）

去年夏天，曼城手握億鎊轉會費，捨難取易，簽入基亞利殊，放棄了哈利卡尼。如今看來，基亞利殊是否值那麼高的身價？基亞利殊的優勢在曼城也不突出，就像多了一位類似史達寧、馬列斯、菲爾科頓、貝拿度施華般的球員作輪換。基亞利殊無疑是好球員，但他對曼城的必要性似乎不如一位好前鋒。儘管安排史達寧、迪布尼、馬列斯等輪流踢「偽9號」間中有奇效，但把握力明顯不是他們的最大優勢。

曼城欠缺正式的前鋒，有會用史達寧打「偽9號」。（Getty Images）

足球始終是一門鬥入波的運動，就算佔盡控球、踢得如何水銀瀉地，入不到波就是贏不到。重中場是足球哲學的選擇，但不應過分輕視前鋒的重要。曼城不買前鋒，明顯是不願為多於不能為。論財力，曼城有「無限金錢」支持；論吸引力，有世界級名帥哥迪奧拿及進攻足球的理念。

哥迪奧拿上任後改造後防，屯兵中場，何時增強鋒力呢？（Getty Images）

還有，看看迪布尼的表現，他都是曼城吸引世界級前鋒的資本！哪位前鋒不想身後有這樣一位中場大師！與迪布尼合作，就意味住源源不絕的輸送及入球機會。從另一個角度看，一位頂級前鋒才能將迪布尼的助攻才華及數據發揮到極致。今個夏天，曼城會否真的如傳聞般羅致艾寧夏蘭特，下決心去找一位真真正正的頂級前鋒回來？