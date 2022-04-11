英超｜兩大名帥巔峰之戰握手言和　賽後一個舉動互表敬意

萬眾矚目的英超榜首大戰，曼城在主場與利物浦打成2：2平手，兩軍合演一場極精彩的高手過招。兩大主帥哥迪奧拿及高普惺惺相惜，賽後二人肉緊的擊掌及擁抱，為今場大戰劃上完美句號。



曼城鬥利物浦的英超爭標戲碼，已經進入最後直路，兩軍周日（10日）晚上演榜首大戰。主場出擊的「藍月亮」兩度領先，卻被祖達及文尼各建一功，加上史達寧下半場「食詐糊」，曼城與利物浦打成2：2平手，兩軍在聯賽榜保持1分差距。

曼城踢出恐怖高水平 文尼助利物浦2：2扳平「幸運」保不敗

榜首大戰，兩軍鬥得精彩，拳來腳往，高手過招。縱然場上鬥得激烈，兩名主帥高普與哥迪奧拿多次互表敬意，今仗賽後亦不例外，當哥迪奧拿準備步往更衣室時，高普上前與他握手，二人肉緊地擊掌及擁抱，互相尊重之情不言而喻。

高普與哥迪奧拿再演巔峰之戰 惺惺相惜望退休後暢談波經

Pep Guardiola & Jurgen Klopp embrace at full-time 🤝pic.twitter.com/mDwr8DSAnM — Sky Sports (@SkySports) April 10, 2022

哥迪奧拿賽後再度談及高普，直言對方是令他變得更好的推動力，「高普麾下的球隊充滿活力及侵略性，我不時從他身上學習，使我成為更好的領隊，我不知道他是否尊重我，但我對他是萬分尊重。」哥迪奧拿強調高普是可敬的對手，縱然大家不是朋友，亦沒有飯聚，但他希望未來在名人堂一同共晉晚餐。

高普與哥迪奧拿賽後擊掌相擁，互表敬意。（Getty Images）

曼城並非沒有奠勝機會，史達寧的入球被吹越位及馬列斯末段罰球中柱，哥帥坦言未能全取3分亦有點可惜，「感覺就像錯失了大好機會，留給利物浦一線生機，但我們要繼續前行，不要回望過去。」

史達寧單刀建功，可惜越位在先未能助曼城奠定勝局。（Getty Images）

面對水準極高的曼城，高普賽後直言十分難踢，並以拳賽形容，只要一秒鬆懈，便會受到重擊，「曼城的反擊十分聰明，永遠也落在對的球員腳下。」高普強調球隊表現值得取得分數，而未來7仗亦不會放棄，繼續追趕曼城。利物浦與曼城周六（16日）將再度碰頭，爭奪足總盃決賽席位。

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