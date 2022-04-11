英超｜迪布尼關鍵大戰再交神級表現　哥迪奧拿：已回到最佳狀態

英超爭標關鍵一戰，曼城與利物浦握手言和，兩軍繼續保持1分差距。「藍月亮」中場大腦奇雲迪布尼再度交出神級表現，成為球隊進攻的泉源，對利物浦防線製造不少危險，可惜未能為球隊帶來3分。縱然如此，主帥哥迪奧拿依然對這名比利時球星有極高的評價。



曼城與利物浦一戰是今季英超爭標關鍵一戰，今仗戴上隊長臂章的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）挺身而出，開賽早段禁區外起腳，省中麥迪比入網，助球隊先開紀錄。這名比利時中場其後再有具威脅攻門，禁區內轉身抽射，皮球僅僅柱邊出界。

迪布尼初段起腳省中麥迪比建功，為曼城先開紀錄。（美聯社）

除了親自攻門，迪布尼的致命傳送為利物浦後防帶來不少麻煩，換邊後交出直線撕破紅軍防線，史達寧接應單刀建功，惟被判越位在先。迪布尼補時階段再度交出妙傳，恰到好處落在馬列斯腳下，後者在禁區頂選擇笠射，不過高出甚多未能命中目標。曼城雖未能全取3分，但迪布尼的活躍表現，賽後獲選為今仗最佳球員。

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迪布尼兩度交出妙傳，可惜史達寧及馬列斯先後越位及射高，未能為球隊奠勝。（Getty Images）

榜首大戰和波而回，無疑是美中不足，迪布尼賽後盛讚球隊發揮非常好，「坦白說，即使球隊有兩個失球，我們的發揮已是非常好，全場製造不少埋門，我們應該取得更多入球，可惜未能做到。馬列斯最後一擊選擇笠射，若果建功將會是完美，不過只差一點點。」

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迪布尼季尾發力，近4場聯賽攻入4球，今仗再度交出神級表現，主帥哥迪奧拿當然對他讚不絕口，「奇雲的表現是難以置信，就像我們取得100分當季的表現。他在上半季因傷患的關係，令他發揮有點掙扎，如今他已返回最佳狀態，頻頻取得入球及助攻，他最後一擊的傳送視野是超出想像。」

迪布尼今仗是曼城進攻的泉源。（Getty Images）

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