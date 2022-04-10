英超︱榜尾諾域治拒放棄　護級大戰2：0勝般尼

今季英超護級形勢相當激烈，榜尾的諾域治依然未放棄，本輪主場面對同受降班威脅的般尼，2：0小勝全取3分。



利斯美路為諾域治先開紀錄。（Getty Images）

諾域治開賽僅9分鐘，便憑一次角球攻勢先開紀錄，利斯美路（Pierre Lees-Melou）在禁區外起腳，射門省中人後中柱彈入。

這場護級大戰兩軍開放鬥攻，上演一場癲鳳鬥狂龍，諾域治17次起腳，6次中框，般尼更有18次射門，命中的卻只有4次。射門質素成為今仗分野，戰至尾段諾域治由射手迪姆普基埋齋，靚仔中場諾曼（Mathias Normann）一記傳球劏穿般尼防線，普基起腳完成任務。

射手普基為諾域治射成2：0。（Getty Images）

諾域治全取3分後，31戰得21分仍排榜尾，但與尾二的屈福特差距追至1分，般尼以24分排尾三。身處安全區、排第16位的愛華頓，本輪以1：0小勝曼聯，30戰得28分。

英超本周戰況：