英超︱曼城踢出恐怖高水平　文尼助利物浦2：2扳平「幸運」保不敗

3英超王者終極一戰——曼城主場迎戰利物浦，兩隊賽前只差一分，球季進入最後直路，今仗戰果很大機會決定今屆聯賽錦標誰屬。

開賽初段兩軍已不斷肉搏，迪布尼為曼城開紀錄，祖達回敬一球為紅軍扳平。藍月亮之後憑捷西斯的入球，再度領前，半場領先2：1。曼城踢出驚人高水平，惟利物浦下半場甫開賽由文尼再度追平，最終雙方踢成2：2，爭標形勢不變。



開賽5分鐘迪布尼已為曼城先開紀錄。（Getty Images）

甫開賽不久曼城已取得優勢，藍月亮中場搶得來球，奇雲迪布尼接應貝拿度施華傳送，引球推進後起腳，射門省中利物浦中堅祖爾麥迪比（Joel Matip）後改變方向入網，曼城5分鐘已領先1：0。

祖達為利物浦射成1：1。（Getty Images）

3分鐘後，紅軍後防再現險象，雲迪積克回傳太細力，幾乎被加比爾捷西斯截到，門將艾利臣終快一步，卻與捷西斯有所碰撞，引來此子投訴。

正當利物浦看似難以應付曼城中前場球員的極高速率，羅拔臣前場高波轉向，阿歷山大阿諾右路特接應後第一時間橫傳予迪奧高祖達掃入，利物浦12分鐘追成1：1。

祖達慶祝入球。（Getty Images）

利物浦後場罕有接連出現失誤，被曼城屢次攻門，有點遴迍的情況下僅僅解圍，卻不是好現象。22分鐘輪到曼城門將艾達臣「漏油」，他預備踢球時突然跣腳，幸及時回身在白界線前踢走皮球。

紅軍防線推得極前，曼城多次突破越位製造險象，一次角球後，簡斯路在左路高波大轉向，在左後防補位的阿歷山大阿諾特走甩加比爾捷西斯，後者高速入楔接應第一時間窩利撞入，37分鐘為曼城射成2：1，再度領前。曼城多次攻勢極具威脅，利物浦半場僅落後一球，已算幸運。

加比爾捷西斯飛身窩利撞入，37分鐘為曼城射成2：1。（Getty Images）

賽前各地傳媒已形容今仗是英格蘭的「國家打吡」，比賽水平較預想中更高，或從此改寫大戰定義。

利物浦上半場落入下風，下半場甫開賽卻由文尼再度扳平。他與前線拍檔沙拿一次連線，文尼接應後起腳射破艾達臣十指關，46分鐘為利物浦追成2：2。紅軍不久再有入球機會，伏兵門前的祖達起腳，被艾達臣撲出。

文尼助利物浦再次扳平。（Getty Images）

60分鐘，今仗表現突出的曼城前鋒加比爾捷西斯在禁區內連過兩關後射門，被雲迪積克擋出。兩分鐘後，史達寧將皮球送進網窩，VAR檢視後判定越位在先，入球無效，比數維持2：2。

70分鐘，利物浦先變陣，由路爾斯戴亞斯入替祖達。他一出場已在左路發動攻勢，新三叉戟一次合作，沙拿起腳無功而還。曼城旋即發動下一個攻勢，捷西斯射中網側。75分鐘，曼城亦作出首個調動，馬列斯入替史達寧。78分鐘，利物浦隊長軒達臣被換出，拿比基達入替。83分鐘，基亞利殊入替捷西斯。84分鐘，法明奴入替文尼，場邊的高普向沙拿面授機宜，今仗還會不會有入球？

89分鐘，迪布尼被雲迪積克踢跌，罰球由馬列斯操刀，皮球越過人牆中柱彈出，利物浦又一次逃過一劫。最終雙方踢成2：2，各得一分，曼城繼續以一分力壓利物浦。爭標形勢上，曼城31戰74分，利物浦73分，餘下最後7輪聯賽，賽程上曼城較為輕鬆，如果兩軍悉數勝出餘下比賽，將重演2018/19球季曼城以一分之微挫利物浦封王一幕。

點圖睇：賽前大戰氣氛濃

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曼城餘下7場對手：

4月17日：狼隊（作客）

4月21日：白禮頓（主場）

4月23日：屈福特（主場）

5月1日：列斯聯（作客）

5月7日：紐卡素（主場）

5月15日：韋斯咸（作客）

5月22日：阿士東維拉（主場）



利物浦餘下7場對手：

4月17日：阿士東維拉（作客）

4月20日：曼聯（主場）

4月24日：愛華頓（主場）

4月30日：紐卡素（作客）

5月7日：熱刺（主場）

5月15日：修咸頓（作客）

5月22日：狼隊（主場）



曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、史東斯、拿樸迪、基爾獲加

中場：貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、迪布尼

前鋒：科頓、加比爾捷西斯、史達寧



利物浦正選陣容（4-3-3）：

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、麥迪比、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：堤亞高、法賓奴、軒達臣

前鋒：沙拿、祖達、文尼

