英超︱李斯特城「新碧咸」一傳一射挫水晶宮　舒米高兩救12碼無果

近況甚勇的水晶宮作客今季表現飄忽的李斯特城，賽前兩隊同得37分，原以為會是十分接近一戰，不料李斯特城憑德士貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）精彩一傳一射，半場輕鬆領前兩球。

韋拉領軍的水晶宮當然不會輕易被擊倒，下半場追回一球後，一度令李城後防風聲鶴唳，惟最終被主隊守住勝局，力戰下1：2僅敗。



賽事頭30分鐘踢成均勢，戰至39分鐘，李斯特城中場失去控球，皮球輾轉落在德士貝利賀爾腳下，他控定後一記「手術刀」精準直線傳球劏穿水晶宮防線，接應的盧卡文（Ademola Lookman）一扣一射，為主隊先開紀錄。

盧卡文（Ademola Lookman）一扣一射，為李斯特城先開紀錄。（Getty Images）

45分鐘，德士貝利賀爾接應占士麥迪臣傳送，這位23歲李斯特城青訓產品不慌不忙在禁區邊轉身後第一時間起左腳勁射，以一記金球助球隊半場前領先至2：0。

德士貝利賀爾射入金球，鏟草跟球迷一起慶祝。（Getty Images）

小時候德士貝利賀爾已因射門力量驚人，被當地報章稱他為「BB版碧咸」，今仗他發揮出如這位前英格蘭隊長一樣的傳球視野和遠射能力，正好解釋為何他一度搶走麥迪臣的正選位置。

他上季外借英冠球隊盧頓，今季初期僅為後備，11月起漸受重用，如今已是球隊中場必然正選。今仗他與麥迪臣並肩作戰，一起領軍獲勝。

德士貝利賀爾今仗表現可人，水晶宮要出動二人攔截。（美聯社）

62分鐘比賽轉捩點出現，泰利文斯伸腳踢跌佐敦阿休（Jordan Ayew），韋費特沙夏主射十二碼，地波勁射龍門左方被卡斯柏舒米高飛身拍出。可是VAR認為卡斯柏舒米高雙腳過早離開白界線，判重射，沙夏改射龍門右方，舒米高再次撲出，沙夏第一時間頭槌補中，終為水晶宮追成1：2。

水晶宮乘勢狂攻，李斯特城後防一度風聲鶴唳，不過在主隊血肉長城下，水晶宮未能再取得入球僅負李斯特城。賽後兩隊換位，李斯特城得40分升上第九，多踢兩場的水晶宮仍以37分跌落第十位。

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